Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu! "Açık giyinmek..."

Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve ekranların tanınan simalarından biri olan Yüsra Geyik, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Geyik, bu sırada İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.

YÜSRA GEYİK'TEN 'İZZET YILDIZHAN' ÇIKIŞI

Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Bunun ardından Yener ile karşı karşıya gelmiş ve sahnede cesur kıyafetleri tercih eden Gülşen'i de hedef almıştı. Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" demişti.

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" dedi. Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi." yanıtını verdi.

Instagram üzerinden soruları yanıtlayan Geyik, "Açık giyinmek sana çok yakışıyor." yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilir kişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum." yanıtını verdi.

GEYİK'TEN ARKAK SOKAKLAR AÇIKLAMASI

Ayrıca bir takipçisinden gelen "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna Geyik, "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi." yanıtını verdi.

