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Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu! "Açık giyinmek..."

17.03.2022 01:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanlarda paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen Arka Sokaklar'ın unutulmaz isimlerinden olan Yüsra Geyik bu sefer de İzzet Yıldızhan yorumuyla gündeme geldi. Kendisine Instagram'dan sorulan soruya müzisyen İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek yanıt veren Yüsra Geyik'in ifadesi dikkat çekti.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu! "Açık giyinmek..."

Arka Sokaklar dizisinde rol alan ve ekranların tanınan simalarından biri olan Yüsra Geyik, Instagram'daki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Instagram'dan takipçilerinin sorularını yanıtlayan Geyik, bu sırada İzzet Yıldızhan'a atıfta bulundu.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu!

YÜSRA GEYİK'TEN 'İZZET YILDIZHAN' ÇIKIŞI

Geçtiğimiz haftalarda kadın sanatçıların sahne kıyafetleri hakkında yorum yapan İzzet Yıldızhan Hande Yener gibi isimleri hedef alarak, "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerini kullanmıştı.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu!

Bunun ardından Yener ile karşı karşıya gelmiş ve sahnede cesur kıyafetleri tercih eden Gülşen'i de hedef almıştı. Yıldızhan, "Sahne adabı denilen bir şey var. Külotla da sahneye çıkmasınlar" demişti.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu!

Olayın ardından açıklama yapan Yıldızhan, "Bir şey söyledik neler oldu. Bundan sonra konuşmayacağım. Herkes konuşuyor, ben konuşunca olay oluyor. Sonra konu alakasız yerlere geliyor" dedi. Yıldızhan, "Sanatçı oturmasını kalkmasını bilmeli mi?" sorusuna, "Sanatçı oturduğu yeri bilmeli. Valla çok tehlikeli sorular soruyorsunuz. Konu yine başka yerlere gidecek. Gerçekten herkes durduğu yeri bilmeli. Size cevap veriyorum yine sıkıntı olmaz umarım. Geçen sefer de 'sahne adabı' dedim. Bu kendi fikrimdi." yanıtını verdi.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu!

Instagram üzerinden soruları yanıtlayan Geyik, "Açık giyinmek sana çok yakışıyor." yorumuna, "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilir kişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum." yanıtını verdi.

Arka Sokaklar'ın Yüsra Geyik'inden şaşırtan İzzet Yıldızhan yorumu!

GEYİK'TEN ARKAK SOKAKLAR AÇIKLAMASI

Ayrıca bir takipçisinden gelen "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna Geyik, "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi." yanıtını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzzet Yıldızhan
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saçmalamış

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