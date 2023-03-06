Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik ilham kaynağını açıkladı! ''Mükemmel, harika falan olduğundan değil...''

Arka Sokaklar'da hayat verdiği Zeliha Çoban karakteri ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Yüsra Geyik son olarak Camdaki Kız dizisinde Melisa'yı canlandırdı. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü isim InStyle dergisine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

En büyük ilham kaynağının annesi olduğunu söyleyen Yüsra Geyik "Mükemmel, harika, şahane falan olduğundan değil... Benim için öyledir ama sebebi o değil. Her nasıl olursa olsun çocuklarına kıymetli hissettirebildiği için." sözleriyle dikkat çekti.

Yüsra Geyik ayrıca bu duyguya sahip olmak için anne olmak gerekmediğini söyledi. Geyik "Bahsettiğim duygu yüce bir merhamet duygusu. Sınırsız, uçsuz bucaksız, ilham verici, üretici, motive edici...

'İYİ Kİ VARIZ'

"Saf sevgi. Ve bence bu kadınlığa özgü. İyi ki varız" diyerek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü de kutladı.

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğdu. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuduktan sonra ailesinin taşınması üzerine 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı.

Eğitimini Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Bölümü'nde tamamladı. 13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol aldı.

Geyik, Arka Sokaklar dizisinde Zeliha karakterine hayat verdi.



