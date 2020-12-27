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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Survivor Mert Öcal ile dalga geçti

27.12.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik, Survivor Mert Öcal ile dalga geçti

Arka Sokaklar'daki Zeliş rolüyle ünlenen Yüsra Geyik, Survivor Mert Öcal'ın paylaşımına yaptığı yorumla olay oldu. Güzel oyuncu arkadaşının paylaşımıyla dalga geçti.

Ekranların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar ile adını duyuran güzel oyuncu Yüsra Geyik yaptığı yorumla dikkat çekti.

Arka Sokaklar dizisi ile büyüyen Yüsra Geyik 10 yıldan fazladır süren dizide Zeliş karakteri ile oldukça seviliyordu. Hüsnü Çoban'ın kızı Zeliş olarak gönülleri fetheden Yüsra Geyik, Survivor yarışmasıyla yıldızı parlayan Mert Öcal'a yaptığı yorumla gündeme geldi.

Survivor yarışmasından sonra sosyal medyada her yaptığıyla öne çıkan Mert Öcal yeni bir paylaşım yaptı ve paylaşımına "Hayat bir sahne, ışıklar sönüyor ama kostümler hala üzerimizde..." notunu düştü.

Ekran Alıntısı

Bu notu gören Geyik kendini tutamadı ve arkadaşının bu yorumuna "İnanılmaz şahane bir söz kim söylemiş bunu Mert Bey" diyerek yanıt verdi. Survivor Mert'in sözüyle dalga geçen güzel oyuncuya yanıt gecikmedi.

Survivor Mert Öcal Yüsra Geyik'e "Ben" yanıtını verdi. İkilinin bu yazışmasına ise beğeni ve yorum yağdı.

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