Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik transparan ve göğüs detaylı elbisesiyle paylaştı! "Hüsnü baban görmesin"

2006 yılından bu yana ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinde Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, İstanbul'da düzenlenen Oscar In Istanbul etkinliğine katıldı. Geçtiğimiz hafta İzzet Yıldızhan'ın "Donla, mayoyla sahne olmamalı" ifadelerine göndermeli bir paylaşımda bulunan Geyik, bir takipçisinin "Açık giyinmek sana çok yakışıyor" yorumuna İzzet Yıldızhan'ı da dahil ederek "Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum" yanıtını verdi.

GÖĞÜS DETAYLI ELBİSESİYLE BOY GÖSTERDİ

Meliksah Altuntas'ı etiketleyerek "Harika bir gece bu" notunu yazan Yüsra Geyik'in katıldığı etkinlikten paylaştığı göğüs dekolteli pozu beğeni yağmuruna tutuldu.

"SENİ BÖYLE HÜSNÜ ÇOBAN BABAN GÖRMESİN"

Transparan detaylı beyaz elbisesiyle gecenin çok konuşulan isimlerinden olan ünlü isim paylaşımına pek çok yorum da gelirken, takipçilerinden birinin "Seni böyle Hüsnü Çoban baban görmesin" yazması dikkat çekti.



