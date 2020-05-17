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Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu? Hüsnü Çoban koronavirüsten öldü mü?

DİZİ HABERLERİ  | 17.05.2020 09:24 | Son Güncelleme

Kanal D'de Arka Sokaklar'ın yeni bölümünde Hüsnü Çoban'ın koronavirüse yakalanmasıyla hastaneden gelen kötü haber herkesi şoke etti. Yıllardık erkanlar da olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban karakterine hayat veren Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu?

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı herkesi için merak konusu oldu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da koronavirüs şoku yaşandı. Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri koronavirüse yakalandı.

Yeni bölümde izleyicinin yürekleri ağzına geldi. Koronavirüs şüphesiyle Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın durumu gitgide ağırlaştı. Bunun üzerine Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü sorusu akıllara takıldı.

Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban’ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban’ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Çoban, hastalığı üşüttüğünü düşünerek önemsemedi. Oğlu Tekin’in hastaneye götürmesine de izin vermeyen Çoban’ın durumu daha da kötüleşti.

Hüsnü Çoban, üşüttüğünü düşündüğü için zaten koronavirüs nedeniyle çok kalabalık olan hastaneye gitmek istemedi. Hüsnü’nün inadı üzerine çocukları Mesut komiserden yardım istedi. Yeni bölüm fragmanında Arka Sokaklar Hüsnü Çoban'ın durumu kötü gözüküyor.

ÖZGÜR OZAN AYRILIYOR MU?

Bu sahneler herkesin aklına Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu sorusunu getirdi! Ancak Ozan ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Arka Sokaklar 553. Bölümü ile 22 Mayıs Cuma akşamı saat 20.15'te Kanal D'de!


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