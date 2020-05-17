Arka Sokaklar oyuncusu Özgür Ozan diziden ayrılıyor mu? Hüsnü Çoban koronavirüsten öldü mü?

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı herkesi için merak konusu oldu. Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da koronavirüs şoku yaşandı. Özgür Ozan’ın hayat verdiği Hüsnü Çoban karakteri koronavirüse yakalandı.

Yeni bölümde izleyicinin yürekleri ağzına geldi. Koronavirüs şüphesiyle Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan Hüsnü Çoban’ın durumu gitgide ağırlaştı. Bunun üzerine Arka Sokaklar Hüsnü Çoban öldü mü sorusu akıllara takıldı.

Yapılan test sonucunda Hüsnü Çoban’ın koronavirüs olduğu anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde entübe edilen Çoban’ın iyileşmesini beklerken hastaneden gelen kötü haberle herkes yıkıldı. Hastaneden gelen bu kötü haber herkesin aklına Özgür Ozan’ın diziden ayrılacağını akıllara getirdi. Arka Sokaklar’ın son bölümünde Hüsnü Çoban, bir sabah ateşler içinde uyandı. Göğsü sıkışan ve nefes almakta zorlanmaya başladı. Çoban, hastalığı üşüttüğünü düşünerek önemsemedi. Oğlu Tekin’in hastaneye götürmesine de izin vermeyen Çoban’ın durumu daha da kötüleşti.