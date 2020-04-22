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Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2020 13:49 | Son Güncelleme

Kanal D'nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da iki sevgiliyi oynayan genç oyuncular gerçek hayatta da aşk yaşamaya başladı.

Arka Sokaklar setinde aşk bombası! Dizi aşkı gerçek oldu...

Türkiye'nin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'da dizi aşkı gerçek oldu. Diziye bu yıl katılan iki genç isim, Arka Sokaklar'daki rol gereği yaşadıkları aşkı gerçek hayata taşıdı. Bu tabii ki bu ilk değil... Türkiye'de dizi setlerinde rol gereği yaşanan aşklar genellikle gerçek hayata da yansıyor...

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Arka Sokaklar dizisine bu sezon katılmışlardı... Önce her şey rol gereğiydi... Senaryo öyle yazılmıştı... Sonra işler değişti ve birbirlerine aşık oldular.

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Kanal D'nin fenomen dizisi “Arka Sokaklar”da iki sevgiliyi canlandıran Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in gerçek hayatta da aşk yaşadıkları ortaya çıktı.

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Arkak Sokaklar'ın genç oyuncuları Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin’in önceki gün Arnavutköy’de objektife takıldı.

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Ela Yörüklü ve Yiğitcan Ergin fotoğraflarını çeken muhabirlere aldırış etmeden yürüyüş yapmaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar, dizi aşkı,

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