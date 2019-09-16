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Arka Sokaklar setinde olay! Survivor şampiyonu Merve Oflaz dayak yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:31 | Son Güncelleme

2010 yılında yayınlanan Survivor yarışmasında şampiyon olarak adını milyonlara duyurmayı başaran Merve Oflaz, rol aldığı Arka Sokaklar dizisinin setinde dayak yediğini anlattı.

Arka Sokaklar setinde olay! Survivor şampiyonu Merve Oflaz dayak yedi

Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak hafızalara kazınan Merve Oflaz, katıldığı bir radyo programında flaş açıklamalarda bulundu. Arka Sokaklar dizisinde senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırdıklarından bahseden Oflaz, o esnada yaşananları anlattı.

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Arka Sokaklar dizisinde Bahar komiseri canlandıran Oflaz, konuk olduğu programda “Çekimler sırasında ilginç bir olay yaşadınız mı?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Senaryo gereği bir suçluyu halktan kaçırıyorduk. Kalabalık onu taşlayıp sopalarla kovalayacaktı. Tabii taş ve sopalar gerçek değil. Bir yardımcı oyuncu sopasını kaybetmiş. Eline gerçek odun parçası almış. Sahne sırasında gaza gelip kafama birkaç kez vurdu. Yönetmen, ‘Kestik, yeter’ dedikçe dinlemeyip indirdi. Gözü dönmüş amcadan dayak yedim. Gözüm karardı."


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Arka Sokaklar Merve Oflaz Survivor'ın galibi Merve Oflaz k

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