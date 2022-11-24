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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Kasım’da yarın akşam Arka Sokaklar var mı? İzleyicileri üzen haber

24.11.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar her hafta Cuma günü yayınlanmaya devam ediyor. 2006 yılından beri kesintisiz olarak devam eden dizinin bu hafta yeni bölümü olup olmayacağı ise merak konusu. Kanal D yayın akışına göre 25 Kasım Cuma günü Arka Sokaklar listede yer almıyor. Arka Sokaklar’a sağlık arası mı verildi? Peki Arka Sokaklar yeni bölümü yayınlanacak mı, ne zaman yayınlanacak?

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Kasım’da yarın akşam Arka Sokaklar var mı? İzleyicileri üzen haber

Arka Sokaklar yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda izleyicilerin merakı devam ediyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan dizinin bu hafta Kanal D yayın akışı içerisinde gözükmemesi endişeye yol açtı. Kanal D yayın akışına göre 25 Kasım Cuma günü Arka Sokaklar’ın yayın saatinde yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Kanal D geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre diziye sağlık arası verildiğini belirtmişti. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı sebebi ile yayınlara belirli bir süre ara verildi.

Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Kasım’da yarın akşam Arka Sokaklar var mı? İzleyicileri üzen haber

ARKA SOKAKLAE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 25 Kasım Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin sevenleri bunun nedenini öğrenmek için internete başvurmuş durumda. Bu haftaki Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu hafta izleyiciler ile bulaşamayacak. Dizinini yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.
Kanal D’den yapılan açıklama göre diziye sağlık arası verildi. Arka Sokaklar’ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle diziye verilen aranın kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

25 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Hicran
13:00 – Gelinim Mutfakta
16:00 – Aşk ve Umut
17:00 – Hicran
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Örümcek Adam
22:30 – Örümcek Adam

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