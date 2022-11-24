Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 25 Kasım’da yarın akşam Arka Sokaklar var mı? İzleyicileri üzen haber

Arka Sokaklar yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı konusunda izleyicilerin merakı devam ediyor. Her hafta Cuma günü yayınlanan dizinin bu hafta Kanal D yayın akışı içerisinde gözükmemesi endişeye yol açtı. Kanal D yayın akışına göre 25 Kasım Cuma günü Arka Sokaklar’ın yayın saatinde yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Kanal D geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamaya göre diziye sağlık arası verildiğini belirtmişti. Dizinin yapımcısı Türker İnanoğlu’nun rahatsızlığı sebebi ile yayınlara belirli bir süre ara verildi.

ARKA SOKAKLAE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Arka Sokaklar 25 Kasım Kanal D yayın akışı içerisinde yer almıyor. Dizinin sevenleri bunun nedenini öğrenmek için internete başvurmuş durumda. Bu haftaki Kanal D yayın akışına göre Arka Sokaklar dizisi yerine yabancı sinema Örümcek Adam yer alıyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölümü bu hafta izleyiciler ile bulaşamayacak. Dizinini yeni bölümünün haftaya yayınlanması bekleniyor.

Kanal D’den yapılan açıklama göre diziye sağlık arası verildi. Arka Sokaklar’ın yapımcısı Türker İnanoğlu’nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle diziye verilen aranın kaç gün süreceği ise bilinmiyor.

25 KASIM KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Küçük Ağa

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Hicran

13:00 – Gelinim Mutfakta

16:00 – Aşk ve Umut

17:00 – Hicran

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Örümcek Adam

22:30 – Örümcek Adam

