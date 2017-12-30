Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Kanal D'nin ekran fenomeni dizisi Arka Sokaklar, 30 Aralık Cuma akşamı 463. bölümüyle ekranlara geldi. Arka Sokaklar'da karısı Suat'ın ölümünden sonra Hüsnü Komiser, Gonca ile yeni bir ilişkiye yelken açmış ve sosyal medyadan büyük tepki almıştı. Dizinin son bölümünde, Gonca ile evlilik hazırlığında olan Hüsnü Komiser, herkesi şaşırtan bir karar aldı ve ailesini seçti!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Hüsnü Çoban'ın oğlu Tekin ile duygusal sahneleri de sosyal medyada gündem oldu. Arka Sokaklar, Cuma akşamı Twitter'da en fazla konuşulan konular arasına girdi.

Arka Sokaklar son bölümde neler oldu?

Mesut, Erdal’ı gözaltına alır. Erdal sorguya alınır; ancak, serbest bırakılır. Selin, Mesut’un işine karışmasından dolayı sinirlenir. Harun isimli bir adam, yoksul mahalledeki bir çocuğu kaçırır. Ekibimiz daha önce kaçırılan Erkan’dan bilgi almaya gider; ancak, Erkan’ın olaydan sonra psikolojisi bozulmuştur ve konuşmaya yanaşmaz.

Mesut’un memleketine yolladığı Burhan’ın kızı, İstanbul’a kaçmıştır. Burhan, Mesut’tan yardım ister. Mesutlar, kızı bulur; ancak, Buse kendisine karışmamalarını söyler.

Nesrin, Hakan ve Aylin’i barıştırmaya çalışır; ama, Hakan pek oralı olmaz. Sinem’in serbest kalması için Hakan şikayetini geri çeker. Sinem durumdan umutlanır ve serbest kalınca Hakan’ın evine gider.

Hüsnü evlenme işlemlerini hızlandırır. Gonca eşyalarını Hüsnü’nün evine taşır.

Erdal, Selin’in silahını alıp kaçmıştır ve bir suça karışması an meselesidir. Selin’in başının belaya girmesi an meselesidir.