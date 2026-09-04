Arkadaş bulamayınca kiralıyorlar! Yeni hizmete talep patladı: Saati 1,500 TL

Yeni nesil bir "gig ekonomi" işi olarak değerlendirilen sistemde kişiler, müşterilerine arkadaşlık etmek için ücret alıyor. Ancak verilen hizmet yalnızca sohbet etmekten ibaret değil. Kiralanan arkadaşlar müşterilerle seyahate çıkabiliyor, fotoğraflarını çekebiliyor veya kapalı alanda kaya tırmanışı gibi aktivitelere birlikte katılabiliyor.

"ARKADAŞ KİRALAMA" HİZMETLERİ YÜKSELİŞTE

Sektörün büyüklüğünü ortaya koyan resmi bir veri henüz bulunmuyor. Ancak sektörde faaliyet gösterenler, profesyonel arkadaşlık hizmetlerine yönelik talebin son yıllarda arttığını belirtiyor. Bu yükselişte yalnız yaşayanların çoğalmasının yanı sıra değişen yaşam tarzlarının ve sosyal medyanın etkili olduğu ifade ediliyor.

Tayland'ın yaşlanan nüfusu ve evlenmeyen insanların sayısındaki artış da ülkedeki sosyal yaşamın dönüşümünde öne çıkan faktörler arasında gösteriliyor.

HER 10 HANEDEN YAKLAŞIK 3'ÜNDE TEK KİŞİ YAŞIYOR

Küresel pazar araştırma şirketi Euromonitor International'ın verileri de Tayland'daki değişimi gözler önüne seriyor. 2025 yılında Tayland'daki hanelerin yüzde 29,5'ini tek kişilik haneler oluşturdu. Bu oran aynı dönemde yüzde 21,9 olan dünya ortalamasının üzerinde gerçekleşti.

Tek başına yaşayanların giderek büyüyen bir tüketici grubuna dönüşmesi, bağımsız yaşamı kolaylaştırmaya yönelik ürün ve hizmetlere olan talebi de beraberinde getirdi.

Restoranlarda tek kişilik masalardan yalnız seyahat etmeye yönelik hizmetlere kadar pek çok alanda bu yeni yaşam biçimine uygun seçenekler ortaya çıkmaya başladı. Arkadaş kiralama hizmetleri de değişen bu sosyal düzenin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

NEDENİ HER ZAMAN YALNIZLIK DEĞİL

Hizmetin gördüğü ilginin arkasında yalnızlık olduğu düşünülebilir. Ancak müşterilerin önemli motivasyonlarından biri kolaylık ve ihtiyaç duyulan anda birinin eşlik etmesi.

Bangkok'ta yaşayan üniversite öğrencisi ve içerik üreticisi Ainthuon Rattanawaraporn da bu hizmeti deneyenlerden biri.

Rattanawaraporn, ilk olarak merak ettiği için arkadaş kiralama hizmetinden yararlandığını, ancak daha sonra bunun günlük hayatındaki bir soruna çözüm olduğunu fark ettiğini anlattı.

Arkadaşlarının zaman zaman onunla seyahate çıkamayacak kadar meşgul olduğunu belirten genç kadın, kendisinin de henüz tek başına seyahat etmek konusunda rahat hissetmediğini söyledi.

Hizmetten yararlanmasının bir başka nedeni ise sosyal medya çağının oldukça tanıdık bir ihtiyacıydı: Seyahat sırasında fotoğraflarını çekecek birinin olması.

Rattanawaraporn, bu isteğini, “Benim için fotoğraf çekecek birini de istiyordum” sözleriyle anlattı.

Böylece Tayland'da yükselişe geçen arkadaş kiralama sistemi; yalnızlığa çözüm olmanın ötesinde seyahat arkadaşı bulmak, birlikte aktivite yapmak ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin de başvurduğu yeni bir hizmet modeline dönüşüyor.