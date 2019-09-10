Mynet Trend

Arkadaşı tarafından dolandırılan adam kendini astı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 10.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Beylikdüzü’nde inşaat malzemeleri satan bir kişi, iş yaptığı arkadaşı tarafından yüklü miktarda dolandırıldı. Borç yükünün altından kalkamayan iki çocuk sahibi adam kendini iş yerinde bulunan asansör boşluğunda astı.

Arkadaşı tarafından dolandırılan adam kendini astı

Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Beylikdüzü'nde inşaat malzemesi satan bir dükkanda meydana geldi. İddiaya göre, A.D.(42) uzun süredir iş yaptığı arkadaşı tarafından dolandırılıp, yüklü miktarda borç yükünün altına girdi. Bunalıma giren adam, sabah saatlerinde dükkanına gelip, kendini asansör boşluğunda asarak intihar etti. Yanında çalışan işçisi dükkana geldiğinde A.D.’nin cansız bedenini asılı halde buldu.

ŞOKA GİRDİ

Gördüğü görüntü karşısında şok geçiren işçi, olayı hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri A.D.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. İki çocuk sahibi A.D.’nin kalp hastası olan eşine durumu sağlık ekipleri eşliğinde polis memurları verdi. Aldığı haber karşısında dayanamayan eşi fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Olayı öğrenen A.D'nin yakınları ve arkadaşları ise iş yerinin önüne geldi.

POLİS SORUŞTURMA BAŞLATTI

Savcılık incelemesinin ardından A.D.’nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

PARTNERLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı varLondra'ya yerleşti! Artık bambaşka bir hayatı var
Davullu zurnalı düğün yapmayan yandıDavullu zurnalı düğün yapmayan yandı
Korkunç! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemişKorkunç! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü intihar

En Çok Okunan Trend Haberler

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Görüntü Kadıköy'den! Yeni öğrencilere yaptıkları tepki çekti

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Ablasıyla tartıştığını gördüğü eniştesine dehşeti yaşattı!

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Dünyanın en iyisi belli oldu! Ronaldo mu, Messi mi?

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

Çukur yeni sezondan ilk sahne yayınlandı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

İstanbul'da dehşet anları! Paramparça etti

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Markette rezalet! Görüntüleri izleyen şoke oldu

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Belediye işçisinin bulduğu çantadan servet çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Davullu zurnalı düğün yapmayana kötü haber! Yargıtay'dan emsal karar

Davullu zurnalı düğün yapmayan yandı

Korkunç detaylar! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

Korkunç! Eşini 46 yerinden bıçaklayıp, can çekişmesini izlemiş

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

İlginç görüntü! Yeniden ortaya çıktı

Gümüşhane'de dişi ağrıyan çocuğu ne Vali ne de Belediye Başkanı ikna edebildi

Ne Vali ne de Belediye Başkanı çare oldu!

Denizli'de ilkokulda kaybolan çocuk sınıftaki dolapta saklanmış halde bulundu

Yer: Denizli! 4 yaşındaki çocuk ortalığı ayağa kaldırdı

Bursa'da eşinin paralarını harcayan adam korkusundan kendisini bıçaklamış

Gasp edildiğini söylemişti! Gerçek bambaşka çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.