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"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Ünlü oyuncu Melisa Döngel olay sözlerin ardından kendini böyle savundu!

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
17.01.2024 15:23 | Son Güncelleme:
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Melisa Döngel iddialı pozlarıyla da adından söz ettiriyor. Ünlü oyuncu, Bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Oyuncuya geçtiğimiz aylarda söylediği "Arkadaşımın sevgilisi hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" sözleri soruldu. Oyuncu yanıtıyla dikkat çekti.

"Arkadaşımın sevgilisiyle aşk yaşarım" demişti! Ünlü oyuncu Melisa Döngel olay sözlerin ardından kendini böyle savundu!

Kusursuz Kiracı, Aşk Taktikleri gibi başarılı yapımlarda rol alan Melisa Döngel güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda; 'Arkadaşınızın sevgilisine âşık olur musunuz?' sorusuna; "Hoşuma giderse benim için fark etmez. Ben hoşlanırsam birlikte olurum" yanıtını vermişti.

Ünlü oyuncu son olarak Bebek sahilde yürüyüş yaparken objektiflere yansıdı. Döngel'e; 'Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi?' sorusu yöneltildi.

Döngel, bu soruya; "Ben arkadaşımın sevgilisiyle birlikte olmadım ama bir kız arkadaşım, benim birlikte olduğum biriyle birlikte oldu. Ben daha sonra o kız arkadaşımı hayatımdan çıkardım" şeklinde cevapladı.

melisa döngel

Habertürk'ün haberine göre; yeni projelerinden söz eden 24 yaşındaki Melisa Döngel; "Yeni bir proje için şan dersleri alıyorum" dedi.

"BEN DE GEÇMİŞTE YAPTIRDIM"

"Ben oyuncuların büyük estetikler yapmasına karşıyım" şeklinde konuşan ünlü oyuncu, "Çünkü mimikler gidiyor. O zaman da birçok şey inandırıcı olmuyor. Ufak botokslar yapmaya karşı değilim. Ben de geçmişte yaptırdım ama artık yaptırmıyorum" ifadelerini kullandı.

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