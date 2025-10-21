Mynet Trend

Arkadaşına yaptığı iyilik hayatını altüst etti!

Antalya'da yaşayan 5 çocuk babası 61 yaşındaki Kurtuluş Gümüş'ün arkadaşına yaptığı iyilik hayatını altüst etti. Arkadaşını isteği üzerine iş yerinde 3 ay sigortalı gösterdiğini söyleyen Gümüş, 520 bin TL borçla karşı karşıya kaldı. Evine icra kağıtları gelen yaşlı adam, eşi tarafından da evinden kovuldu. Gümüş'ün eşi Zeynep Gümüş, "Eşimi şu an evden kovdum, bu olay bitmeden de eşimi almayı düşünmüyorum." dedi.

Antalya'da odunculuk yaparak geçimini sağlayan 5 çocuk babası Kurtuluş Gümüş iddiaya göre, geçtiğimiz yıl bir arkadaşının ricası üzerine eşinden habersiz şekilde onu 3 ay boyunca işyerinden sigortalı gösterdi. Gümüş, bu olaydan sonra icra kağıtlarıyla sarsıldı.

Arkadaşının geçmişten gelen borçları nedeniyle dosyada üçüncü şahıs olarak görünün eşinin adına 520 bin lirayı aşan borç çıkarıldığını öne süren Gümüş, bu olayın ardından hem işinde düzenini kaybetti hem de 22 yıllık evliliği sarsıldı.

"İYİLİĞİN MÜKAFATI BUYMUŞ"

Yaşadığı süreç nedeniyle büyük bir mağduriyet yaşadığını aktaran Kurtuluş Gümüş, "Arkadaşıma güvenerek onu 3 ay sigortalı gösterdim. Eşimin haberi yoktu. Bu olaydan sonra evime icra kağıtları gelmeye başladı. İlk gelen evrakta 372 bin lira yazıyordu, ardından 182 bin lira daha geldi. Toplam 520 bin lira borçla karşılaştım. Ben 45 senemi odunculuğa verdim, çocuklarım okusun diye gece gündüz çalıştım. Ama bu olaydan sonra ne huzurum kaldı ne düzenim. 22 yıldır evli olduğum eşimle aram bozuldu, en sonunda beni evden kovdu. Şimdi bir aydır arkadaşımın dükkanında kalıyorum. Sabahleyin gidiyorum, akşam gidiyorum, çocuğuma harçlığını verip geliyorum. Beni bir yerden kurtarın, ben evime geri döneyim, Bir aydır ben elin sokağında yatıyorum. Arkadaşıma güvendiğim için yaptığım iyilik benim başıma bu olayı getirdi. En sonunda herif benim eşimle aramı açtı. Demek ki iyiliğin mükafatı buymuş" şeklinde konuştu.

Bir yıldır borç yüküyle mücadele ettiğini belirten Gümüş, "Arabamıza, motosikletime haciz kondu. Ekmek teknem elimden alındı. Kendime ceza verdim, 18 gündür banyo bile yapmadım. Tek isteğim bu meselenin çözülmesi ve evime geri dönebilmek. Benim parada gözüm yok, sadece yuvamı kurtarmak istiyorum. Gelsin, bu olayı çözsün, haczi kaldırsın, hanımım benimle belki barışacak. Ben ekmek yiyemiyorum evimde. Bir gün eve misafir geldiğinde gittim, hanımın suratı iki karış. ‘Sen ne yüzle geliyorsun, kovulduğun eve' dedi. Hem borçlandım hem de yuvamdan oluyorum. Mesele sadece kağıt üzeri evlilik olması değil, gönül gittiğinde resmi evlilik de önemli değil" dedi.

Gümüş'ün eşi Zeynep Gümüş de yaşanan olayın evliliklerini bitme noktasına getirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Sorunumuz, eşimin arkadaşı yüzünden, eşimle ayrılma derecesine kadar geldik. Borçlar yüzünden, banka hesaplarımıza ve aracımıza haciz kondu, kredi çekemez hale geldik. Dükkanımız adeta hayalet dükkana döndü. Eşimi şu an evden kovdum, bu olay bitmeden de eşimi almayı düşünmüyorum. Tek isteğim, bu borçların ortadan kalkması. Ancak o zaman ne yapacağıma karar veririm."

