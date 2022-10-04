Arkadaşının kocasını hastanede hamile bir kadınla yakaladı! ''Burada savaş çıkacak''

TikTok'ta sık sık ilişki tavsiyeleri paylaşan Chakera, arkadaşının kocasını hastanede hamile bir kadına sarılırken yakaladığı ve onun nasıl evliliğini inkar ettiğini anlattığı gönderisi ile kısa sürede viral oldu. Birçok kullanıcı merak uyandıran hikayenin devamını dört gözle bekledi.

''EVLİ DEĞİLİM''

Chakera tesadüfen gördüğü manzara karşısında şaşkına dönse de, adamın yanına yürüdüğünü ve arkadaşının nasıl olduğunu sorduğunu söyledi. Adam ''Kim?'' diye sorduğunda ise onu ''Karın'' diye yanıtladı. Ancak adam ona tuhaf bir şekilde bakıp ''Ben evli değilim'' deyince kadın şaşkına döndü.

''SAVAŞ ÇIKACAK''

Adamın evliliğini reddetmesi Chakera'ya bebeğin ondan olduğunu ya da ilişkileri olduğunu düşündürdü. Bunun üzerine çılgına dönen Chakera ona ''Şimdi bu sır buradan çıkacak ve burası bir savaşa sahne olacak'' diyip arkadaşını aradı ve olanları kendi gözleriyle görmesini istedi ama ona nedenini söylemedi.

GEÇMİŞİ ANLATTI

Video, TikTok'ta 13,1 milyon görüntüleme ve YouTube'da 18.000 görüntüleme toplayarak olarak hızla yayıldı. İnsanlar hikayenin devamını dört gözle beklediler. Ancak Chakera, olaya değil geçmişe ilişkin şeyleri anlattı.

HAFTASONU BERABERLERDİ

Genç kadın, olanların akılalmaz olduğunu çünkü daha haftasonu yakın zamanda düğünlerine katıldığı bu çiftin evinde olduğunu söyledi. Çift, arkadaşının memleketi Jamaika'yı ziyaret ettiği esnada tanışmış ve kadının adama yardımcı olup destekleyerek onun ABD'ye yerleşmesini sağlamasıyla 8 yıldır birlikteliklerini yürütmüşlerdi.

TEHDİT ETTİ

Arkadaşı için ve adamın evli olduğundan haberi bile olmayan hamile kadın için duyduğu üzüntüyü paylaşan Chakera, paylaştığı son videoda arkadaşının eşi tarafından dava edilmekle tehdit edildiği için olanlara ilişkin pek bir şey anlatamadığını ancak ne olursa olsun arkadaşının yanında olacağını açıkladı.



