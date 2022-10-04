Uzaktan ders anlatırken defalarca yetişkin filmleri izledi! Mesleğinden oldu

Eylül 2018'den beri kurumda çalışan ve birçok gruptan öğrenciye eğitim veren Chidlow, olayın ardından öğretim kurulu tarafından gerçekleştirilen suistmal duruşmasında Microsoft Teams üzerinden gerçekleşen canlı ders esnasında uygunsuz siteye giriş yaptığını kabul etti.

ARAMA GEÇMİŞİNDEN DE SİLDİ

Okulun izleme yazılımında bir personelin iş bilgisayarından garip bir mesaj gelmesi üzerine bilgisayarlar izlenince ortaya çıkan bu olay, Chidlow'un dersler esnasında yetişkinlere yönelik siteyi ziyaret ettiğini, daha sonra bunun kaydını internet arama geçmişinden sildiğini ortaya çıkardı.

''PİŞMANIM'' DEDİ

Chidlow, pornografik görüntüler aradığını ve sitedeki kadınlarla cinsel tatmin için e-posta yoluyla iletişim kurduğunu itiraf etti ve pişman olduğunu dile getirdi.

GÖREVDEN ALINDI

Ancak geçen hafta kurul onu kabul edilemez mesleki suistimalden suçlu buldu ve görevden alınmasına karar verdi. Ayrıca öğretmenlik yapmasının yasaklanmasını tavsiye etti.



