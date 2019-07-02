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Arkadaşları damada egzoz ve çelik jant taktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 02.07.2019 14:04 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı.

İstanbul'da düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı.

Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul düğün

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