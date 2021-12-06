Arkadaşlarının cenazesini son bir motor yolculuğu için tabutundan çıkarttılar

Ekvardor’da yaşayan 21 yaşındaki Erick Cedeno bir akrabasının cenazesine giderken vurularak hayatını kaybetti. Polis, kentte böyle bir durumun ilk kez yaşandığından söz ederken olayı sağkın ve sağlıksız faaliyet olarak kayıtlara geçti. Erick Cedeno arkadaşları ise ona veda etmek için ilginç bir yol seçti. Arkadaşlarının cenazesini tabuttan çıkartan bir grup, onunla son bir motosiklet yolculuğu yaptı.

DİĞERLERİ TEMPO TUTTU

La Republic’nın haberine göre Erick Cedeno’nun cansız bedeni motosikletin üzerine çıkartıldığında diğer arkadaşları alkışlarla tempo tuttu ve tezahürat yaptı. Cesedi alan kişilerden hiçbiri yetkililer tarafından gözaltına alınmadı. Cenazenin özel bir olay sayılması nedeniyle olayla ilgili soruşturma açılmadı ve herhangi bir şikayette bulunulmadı.



