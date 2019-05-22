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Arkadaşlarıyla beraber yurt odasını baştan yarattı! İşte son hali

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 22.05.2019 16:47 | Son Güncelleme

Üniversiteye gitmek için büyük heyecan yaşayan genç kız yurt odasının ne kadar eski olduğunu görünce oda arkadaşıyla birlikte ilginç bir şey yaptı ve fazla para harcamadan yurdu bambaşka bir şeye çevirdiler! İşte çoğu öğrenciye ilham olacak o değişim...

Arkadaşlarıyla beraber yurt odasını baştan yarattı! İşte son hali

Üniversiteye giden herkes ilk günlerinde o heyecanı yaşamıştır. Farklı insanların bulunduğu farklı bir şehre taşınmak, yurtta kalmak ve genel olarak öğrenci olmanın özgürlüğünün tadını çıkarmak...

Öğrenci olarak lüks bir yaşam kimse hayal etmez ama uygun bir ev ve ev arkadaşı bulursa eve taşınır ya da yurtta kalır. Başta çoğu kişiye zor gelse de arkadaşınızla bir odayı ya da evi paylaşmak dönüp baktığınızda gerçekten de güzel anıları yeniden canlandırabilir.

Yurtların genel özelliği eski olmalarıdır. Öğrenciler, yurt odalarını daha yaşanılabilir bir hale getirmek için ceplerinden para harcamayı ekstra masraf olarak görürler. Ama bu kural şimdi tanışacağınız iki öğrenci için geçerli değil.

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Skylar Bantz ile tanışın. Üniversiteye başlamak için sabırsızlanıyordu. Texas Devlet Üniversitesi’nde eğitim hayatına devam eden genç kızın okul hakkındaki ilk izlenimleri ise hiç olumlu olmadı. Skylar ve annesi Sheila yurt odasının kapısını araladığında, odanın en az 50 yıllık olduğunu gördüler.

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Odada boğucu bir hava vardı.Tavan renk değiştirmiş, duvarın kaplamaları soyulmaya başlamış ve odadaki mobilyalar kırılmak üzereydi.

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Skylar ve oda arkadaşı Adeline Vela eşyalarını odaya yerleştirmeye başladıklarında odanın tamamen dolduğunu gördüler ve bu konuda bir şeyler yapmak için kolları sıvadılar.

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Beş kişinin de yardımıyla yirmi saat çalışarak odayı baştan yarattılar. Odanın son halini görenler gözlerine inanamadı.

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Buraya çekmece, monitör ve bütün gerekli eşyaları koydular.

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Skylar’ın annesi Sheila MySanAntonio.com’a “Kızlar için odayı geniş hale getirmek istedik. Artık daha hevesle ders çalışıyorlar. Odanızdaki küçük değişiklikler hiç tahmin edemeyeceğiniz şekilde hayatınızı değiştiriyor” dedi.
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Birbiriyle uyumlu renkler ve ışıklandırma sayesinde kızların odası harika oldu.

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Dekoratif yastıklar ve örtüler odaya sıcak bir hava verdi.

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