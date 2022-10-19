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Arkamı döndüğüm gibi kararıyor diyorsanız bu yöntemi deneyin! Mantarların kararmaması için yapılacaklar

19.10.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mantar yediden yetmişe herkesin sevdiği gıdalar arasında bulunuyor. Sotesi ayrı çorbası ayrı lezzetli olan mantarın birçok farklı tarifi bulunuyor. Mantar yemekleri kolay olsa da mantarın kararmasını önlemek zorlayıcı olabiliyor. Birçok kişi mantar kararması için ne yapılabilir? merak ediyor. Bu sorunu çözmenin yolu çok basit.

Arkamı döndüğüm gibi kararıyor diyorsanız bu yöntemi deneyin! Mantarların kararmaması için yapılacaklar

Mantar kararması oldukça can sıkıcı olabiliyor. Eşsiz lezzette olan mantarlar karardığında kötü ve istenmeyen görüntülere sebep oluyorlar. Tariflerinde sıklıkla mantarı kullanan kişiler mantar kararmadan nasıl pişirilir diye merak ediyorlar. Mantarların kararmasını önlemek için birkaç basit püf noktası bulunuyor.

MANTAR NEDEN KARARIR?

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Mantarları sünger gibi düşünebilirsiniz. Maddeleri içinde hapsedebilir, %90'ı sudan oluşur. Bu kadar su yüklü bir şey söz konusu olduğunda ısıyla teması sırasında eğer ısı çok yüksekse tüm suyunu salar ve yeniden çeker. Bu da onun renginde ve kıvamında değişimler yaşanmasına neden olur. Bu nedenle mantarlar, çok yüksek ısılarda pişirilmemeli. Pişirildiği durumlarda rengi giderek koyulaşır. Bir diğer nedeni ise mantarların yeterince doğru ısılarda saklanmamış olması ya da havayla sürekli teması. Mantarların doğru bir şekilde temizlenmemiş ve pişirilmeye hazır hale en doğru şekliyle getirilmemiş olması da kararmalarının altında yatan bir başka sebep.

MANTARIN KARARMAMASI İÇİN YAPMAK GEREKİR?

SUYUN ALTINDA FAZLA TUTMAYIN

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Rengi hafif kahverengileşmiş, formları bozulmamış mantarları pişirmenin de sırları var. Mantarları suyun altında uzun uzadıya tutmamak ilk şartımız. Yukarıda da dediğimiz gibi mantarlar su çeken bir yapıda olduğu için bir tüm kiri ya da farklı maddeleri suyun altına tutuldukları zaman içine hapsederler. Bu nedenle elinizdeki mantarları çok doğru temizlemek önemli. Öncelikle limon suyu ve suyu karıştırarak minik bir su hazırlayın. Minik bir not: Mantarlarınız çok topraklı ya da kirliyse bu işlemi yapın.

NEMLİ BİR BEZLE SİLİN

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Mantarlarınızı bu suyun içerisine batırıp çıkarın. Burada amaç mantarı yıkamak değil, bu nedenle çok bekletmeyin. Bir daldırıp hızlıca çıkarın. Ardından mantarlarınızı hafif nemli bir bez yardımıyla güzelce silin. Özellikle şapkasının altında kalan kısımları güzelce silmeye özen gösterin. Bu aşama için kağıt havlu da kullanabilirsiniz.

HAFİFÇE UNLAYIN

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Güzelce temizlediğiniz mantarların varsa üzerindeki zarlaşmış kısmı elinizle ya da bir bıçak yardımıyla çıkarın. Ardından hafifçe unlayın. Unladıktan sonra güzelce harmanlayın. Fazla unları atması için tel süzgecin üzerine alın ve dilediğiniz şekilde doğrayın ya da tüm bir halde bırakın.

ALÜMİNYUM TENCERE KULLANMAYIN

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Ardından alüminyum olmayan, çelik, seramik, döküm bir tava ya da tencerenin içerisine mantarlarınızı alın. Hafifçe sotelemeye başlayın. Alüminyum tencere ya da tavalar mantarlarınızın rengini de tadını da etkileyebilir. Kısık ateşte pişirme işlemini gerçekleştirdikten sonra mantarlarınız hazır!

LİMONLU SU ÖNEMLİ

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Mantarlarınız çok topraklı değilse limonlu su aşamasını yapmadan sadece ıslak bezle de silebilirsiniz. Ancak pişirme aşamasında mutlaka limon suyu eklemeniz gerekecektir. Aklınızda bulunsun.


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