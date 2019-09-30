Mynet Trend

Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 30.09.2019 16:31 | Son Güncelleme

Arkeologlar İsveç'teki bir kazıda yaklaşık 4 bin yıllık yarım metreden uzun bir penis heykeli buldu. Heykelin kurban ayinlerinde kullanıldığı tahmin ediliyor.

Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Heykel, Gothenburg yakınlarındaki bir kazı sırasında ortaya çıkarıldı. İlk olarak Bronz Çağı'na ait bir mezar taşı olduğu düşünüldü.

Ancak kazı devam ettikçe alanda çok sayıda hayvan kemiği bulundu. Araştırmacılar milattan önce 1800 ila 500 yılları arasında yaşayan kişilerin bolluk ve bereket için bu penis şeklindeki taşın başında hayvan kurban edildiği varsayımında bulunuyor.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten ekipten arkeolog Gisela Ängeby bu taşın penis şeklinde olduğuna hiç şüphe olmadığını söylüyor.

Ängeby " Bunun ereksiyon halindeki bir penis olmasının sebebinin kısırlık için düzenlenen bir kurban ayini olduğunu inanıyorum" dedi.

ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı ARMOL, TSK envanterine girmeye hak kazandı
Dehşet! Saniyeler içinde yok olduDehşet! Saniyeler içinde yok oldu
Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
arkeolog penis heykeli

En Çok Okunan Trend Haberler

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

Skandal olay! 'Maneviyat anıma denk geldi'

'Pes' dedirten olay! Boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı

'Pes' dedirten olay! Boşanmadan başka bir kadınla düğün yaptı

Adım atacak yer kalmadı! Uzun kuyruklar oluştu

Adım atacak yer kalmadı! Uzun kuyruklar oluştu

İstanbul'un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı

İstanbul'un göbeğinde tarihi buluntulara ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yanlız sünnetli gibi 4000 yıl önce
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Moskovo'da havalimanı terminaline giren tilki herkesi şaşkına uğrattı

Havalimanı terminalinde şaşırtan olay

Anne ve iki kızının bulunduğu araç, feribottan denize düştü

Dehşet! Saniyeler içinde yok oldu

Uyuduğunuz pozisyon kişiliğinizi ele veriyor!

Eğer bu pozisyonda uyuyorsanız siz...

Dünyanın en yakışıklı mahkumu Jeremy Meeks, bir röportaja Galatasaray formasıyla katıldı!

Dünyanın en yakışıklı mahkumu, Galatasaray forması giydi!

17 yıl önce hapisten kaçtı mağarada yakalandı!

17 yıl önce hapisten kaçtı mağarada yakalandı!

Köpek kuaförünün birbirinden ilginç tasarımları şaşırttı!

Köpek kuaförünün birbirinden ilginç tasarımları şaşırttı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.