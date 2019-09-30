Arkeologlardan önemli buluş! Yarım metrelik penis heykeli

Heykel, Gothenburg yakınlarındaki bir kazı sırasında ortaya çıkarıldı. İlk olarak Bronz Çağı'na ait bir mezar taşı olduğu düşünüldü.

Ancak kazı devam ettikçe alanda çok sayıda hayvan kemiği bulundu. Araştırmacılar milattan önce 1800 ila 500 yılları arasında yaşayan kişilerin bolluk ve bereket için bu penis şeklindeki taşın başında hayvan kurban edildiği varsayımında bulunuyor.

Bölgedeki kazı çalışmalarını yürüten ekipten arkeolog Gisela Ängeby bu taşın penis şeklinde olduğuna hiç şüphe olmadığını söylüyor.

Ängeby " Bunun ereksiyon halindeki bir penis olmasının sebebinin kısırlık için düzenlenen bir kurban ayini olduğunu inanıyorum" dedi.

