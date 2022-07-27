Arkeoloji mezunları ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversite adayları hayatlarını etkileyecek seçim sonucunda mesleğini belirler. Meslek seçimi yaparken, meslek hakkında araştırma yapmak önemlidir. Arkeoloji bölümü de seçmeden önce araştırma yapılan bölümler arasında yer alır. Tarihe ilgili duyan ve atalarının yaşam biçimini merak eden pek çok kişi arkeoloji ve hangi üniversitelerde eğitim verildiği ile ilgili bilgi edinmek ister.

Arkeoloji bölümü nedir?

Arkeoloji, geçmiş çağlardaki insanların yaşayış biçimlerini ve kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Bölümün amacı ise arkeolojik kazı ve araştırmalarda yer alacak bireyleri eğitmektir.

Verilen eğitim sonrası arkeolojik kazılarda yer alan mezunların edindikleri bulgular sayesinde atalarımızın yaşam şartları ve kültürleri, nasıl öldükleri hakkında farklı bilgilere ulaşma şansı yakalamaktayız.

Arkeoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Arkeoloji bölümü dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölüm mezunlarına ise arkeolog unvanını kazanır. Arkeoloji bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

Klasik Arkeoloji Kronolojisi

Genel Prehistorya

Klasik Arkeolojiye Giriş

Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Yöntemleri

Prehistorik Devir Mimarisi

Heykel Sanatına Giriş

Tunç-Demir Devri Mimarisi

İkonografi

Hellen Sikkeleri

Küçük Buluntular

Heykel Sanatı

Anadolu'da Demirçağ Uygarlıkları

Klasik Dönem ve Arkeolojisi

Roma Dönemi ve Arkeolojisi

Arkeoloji mezunları ne iş yapar?

Arkeoloji bölümü mezunları arkeolojik araştırmalar ve kazılar yaparak hayatlarını kazanırlar. Arkeoloji mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazla olmakla birlikte KPSS puanı ile atama yapılmaktadır.

Arkeoloji mezunları nerelerde çalışır?

Arkeoloji bölümü mezunları Türkiye’nin hatta Dünya’nın pek çok yerinde çalışabilir. Arkeoloji mezunları iş imkanları oldukça fazla olup macare dolu bir meslektir. Arkeoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları sıralandığında ilk olarak akla Tarih öğretmenliği gelir. Bunun dışında arkeolojik kazılarda da görev alabilen bölüm mezunları, turizm sektöründe de iş imkanı bulabilmektedir. Bunun dışında arkeologlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışma fırsatı da sunulmaktadır.



