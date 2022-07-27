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Arkeoloji mezunları ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

26.07.2022 18:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meslek seçimi yapan üniversite adayları, ilgi duydukları bölümleri araştırırken maaş ve iş imkanları gibi pek çok faktörü de göz önünde bulundurur. Araştırılan bölümler arasında yer alan Arkeoloji bölümü nedir, mezunları ne iş yapar? 4 yıllık eğitim sürecinin ardından iş hayatına atılan Arkeoloji bölümü mezunları, Kültür ve Turizm Bakanlığı dışında arkeolojik araştırmalarda ve eğitimci olarak iş bulma imkanına sahiptir.

Arkeoloji mezunları ne iş yapar? Arkeoloji bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Üniversite adayları hayatlarını etkileyecek seçim sonucunda mesleğini belirler. Meslek seçimi yaparken, meslek hakkında araştırma yapmak önemlidir. Arkeoloji bölümü de seçmeden önce araştırma yapılan bölümler arasında yer alır. Tarihe ilgili duyan ve atalarının yaşam biçimini merak eden pek çok kişi arkeoloji ve hangi üniversitelerde eğitim verildiği ile ilgili bilgi edinmek ister.

Arkeoloji bölümü nedir?

Arkeoloji, geçmiş çağlardaki insanların yaşayış biçimlerini ve kültürlerini inceleyen bilim dalıdır. Bölümün amacı ise arkeolojik kazı ve araştırmalarda yer alacak bireyleri eğitmektir.

Verilen eğitim sonrası arkeolojik kazılarda yer alan mezunların edindikleri bulgular sayesinde atalarımızın yaşam şartları ve kültürleri, nasıl öldükleri hakkında farklı bilgilere ulaşma şansı yakalamaktayız.

Arkeoloji bölümü eğitim süresi kaç yıl sürüyor?

Arkeoloji bölümü dört yıl süren bir lisans bölümüdür. Bölüm mezunlarına ise arkeolog unvanını kazanır. Arkeoloji bölümü dersleri aşağıdaki gibidir;

  • Klasik Arkeoloji Kronolojisi
  • Genel Prehistorya
  • Klasik Arkeolojiye Giriş
  • Arkeolojide Çizim Teknikleri ve Yöntemleri
  • Prehistorik Devir Mimarisi
  • Heykel Sanatına Giriş
  • Tunç-Demir Devri Mimarisi
  • İkonografi
  • Hellen Sikkeleri
  • Küçük Buluntular
  • Heykel Sanatı
  • Anadolu'da Demirçağ Uygarlıkları
  • Klasik Dönem ve Arkeolojisi
  • Roma Dönemi ve Arkeolojisi

arkeoloji

Arkeoloji mezunları ne iş yapar?

Arkeoloji bölümü mezunları arkeolojik araştırmalar ve kazılar yaparak hayatlarını kazanırlar. Arkeoloji mezunlarının kamuda iş olanakları oldukça fazla olmakla birlikte KPSS puanı ile atama yapılmaktadır.

Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Geomatik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?Geomatik Mühendisliği mezunları ne iş yapar? Geomatik Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arkeoloji mezunları nerelerde çalışır?

Arkeoloji bölümü mezunları Türkiye’nin hatta Dünya’nın pek çok yerinde çalışabilir. Arkeoloji mezunları iş imkanları oldukça fazla olup macare dolu bir meslektir. Arkeoloji mezunlarının özel sektörde iş olanakları sıralandığında ilk olarak akla Tarih öğretmenliği gelir. Bunun dışında arkeolojik kazılarda da görev alabilen bölüm mezunları, turizm sektöründe de iş imkanı bulabilmektedir. Bunun dışında arkeologlara Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda çalışma fırsatı da sunulmaktadır.

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