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  4. Armağan Çağlayan'ın konuğu Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) hangi filmlerde oynadı? Meli Bendeli Instagram hesabı nedir?

Armağan Çağlayan'ın konuğu Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) hangi filmlerde oynadı? Meli Bendeli Instagram hesabı nedir?

13.05.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meli Bendeli, Armağan Çağlayan'ın YouTube programında hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz olan ünlü oyuncu Çukur, Cam Tavanlar gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda oynamıştır. Peki Meli Bendeli kimdir? Trans birey Meli Bendeli Instagram hesabı nedir? Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı? İşte detaylar...

Armağan Çağlayan'ın konuğu Ahmet Melih Yılmaz kimdir? Ahmet Melih Yılmaz (Meli Bendeli) hangi filmlerde oynadı? Meli Bendeli Instagram hesabı nedir?

Meli Bendeli, bir YouTube programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı. Özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulunan Ahmet Melih Yılmaz, trans birey olduğunu açıklamıştı. Peki Meli Bendeli kimdir? Trans birey Meli Bendeli Instagram hesabı nedir? Ahmet Melih Yılmaz hangi filmlerde oynadı? İşte Çukur, Cam Tavanlar gibi dizilerde ve birçok tiyatro oyununda oynayan ünlü oyuncunun hayatı ve biyografisi...

MELİ BENDELİ KİMDİR?

Meli Bendeli'nin gerçek adı Ahmet Melih Yılmaz'dır. Ahmet Melih Yılmaz, 1989 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümünden mezun olan oyuncu, tiyatro çalışmalarının dışında 2010 yılından itibaren film ve dizilerde oynamaya başladı.

2015’te Hatırla Gönül dizisinde oynayan Ahmet Melih Yılmaz, 2018’de Çukur dizisinde Timsah Celil karakterini canlandırdı. Oyuncu bir süre sonra diziden ayrıldı.

Show TV ekranlarında yayınlan ve 2021 yılında final yapan Cam Tavanlar dizisinde Şinasi rolünde oynayan Ahmet Melih Yılmaz, 19 Kasım 2021 tarihinde prömiyeri yapılan, Elvin Beşikçioğlu'nun yönettiği ve Erdal Beşikçioğlu'nun genel sanat yönetmenliğini yaptığı Tatbikat Sahnesi'nin oyunu Miriam Yasta'da başrol olarak oynadı.

Ahmet Melih Yılmaz 2022'de trans olduğunu duyurdu.

TRANS BİREY MELİ BENDELİ İNSTAGRAM HESABI NEDİR?

Ahmet Melih Yılmaz TikTok ve İnstagram'da melibendeli ve melibon hesaplarını kullanmaktadır.

Ahmet Melih Yılmaz'ın (Meli Bendeli) oynadığı filmler:

Sıradan Bir Gün
Gölgelerin İçinde
Ali’nin Tabiatı
İçimdeki Kahraman
Yeniden Leyla
Orada
Gölgeler İçinde
Yuva
Körfez
Daha
Abluka
Hatırla Gönül
Felaket

Ahmet Melih Yılmaz'ın (Meli Bendeli) oynadığı diziler:

Cam Tavanlar,
Ex Aşkım,
Çukur,
Hayat Şarkısı

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