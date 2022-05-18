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Armağan Çağlayan'ın takipçisine verdiği cevap şaşkına çevirdi!

18.05.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde YouTube'da yaptığı başarılı işlerle sık sık gündeme gelen ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, kendisine 'Gezdiğiniz yerleri daha çok paylaşın' diyen takipçisine verdiği verdiği cevapla şaşkına çevirdi.

Armağan Çağlayan'ın takipçisine verdiği cevap şaşkına çevirdi!

Son günlerde YouTube kanalında yaptığı röportajlarla dikkat çeken ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, sosyal medyada da hatrı sayılır bir takipçi sayısına sahip.

Zaman zaman takipçilerine verdiği yanıtlarla gündeme gelen Çağlayan, bu defa takipçisine verdiği cevapla şaşırttı.

"SERT CEVAP"

Bir süredir Doğu turunda olan ve zaman zaman buralardan fotoğraf paylaşan Çağlayan, kendisine gelen "Doğuyu gezdiniz daha çok paylaşım yapıp tanıtabilirsiniz. Sizin gibi ünlü birinin faydası olur." yorumuna verdiği sert cevapla dikkat çekti.

Takipçisine, "Ha paylaşım sayıma da karışıyorsunuz yani! İş oraya kadar vardı!" yanıtıyla şaşırttı.

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Armağan Çağlayan
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