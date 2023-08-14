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Armağan Çağlayan takipçisine sert çıktı! "Elinde sigara mı vardı ne sakladın" deyince...

14.08.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan ünlü isim Leman Sam’ın konserine gitti. Konser sonrası Leman Sam’la olan pozunu paylaşan Çağlayan'ın elinin arkada olması dikkat çekti. Ünlü isim takipçilerinden gelen "Elinde sigara mı vardı ne sakladın", "Arkanda ne var" yorumlarına sert çıktı.

Şimdilerde Youtube’da yayınlanan Gör Beni programıyla adından söz ettiren Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapıyor. Leman Sam’ın konserine giden Çağlayan'ın ünlü sanatçıyla çekindiği fotoğrafında eli dikkat çekti.

Ünlü isim "Şahane konserden sonra, eşsiz Leman Sam’la, doyumsuz kulis sohbeti ve doyumsuz konser anısı" notuyla paylaşım yaptı. Armağan Çağlayan'ın fotoğrafı takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

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Çağlayan bir takipçisinin "Arkana ne sakladın Armağan Çağlayan" yorumuna "Size ne? Kim veriyor insanların hayatına bu kadar müdahale hakkını?" yanıtını verdi.

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LEMAN SAM DAYANAMADI

Leman Sam ise "Bu nasıl bir hitap şekli, öyle güzel bir anı paylaştığımız fotoğrafa yaptığınız (haydi yorum diyeyim) üzdü beni. Armağan Beyi tanımadığınız belli, kimseden korkusu yoktur, herkes bilir bunu." yorumunu yaptı.

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"ELİNDE SİGARA MI VARDI NE SAKLADIN"

Armağan Çağlayan bir başka takipçisinin "Elinde sigara mı vardı ne sakladın Armağan" yorumuna da sert çıktı. "Size ne? Nasıl insanların hayatına bu kadar müdahale hakkınız olduğunu düşünüyorsunuz ? Kim veriyor bu hakkı size? Kim?" diyen Çağlayan daha sonra fotoğrafta elinde telefon olduğunu açıkladı. İşte ünlü ismin açıklaması:

armağan çağlayan leman sam la poz verdi eli dikkat çekti

"Ben kendi kendimi düşünebilecek kadar algıları açık bir insanım. Hayat benim! Kendimi kendim düşünebilirim. Kafam o kadar çalışıyor! Ayrıca fotoğrafta elimde telefon olduğu gözüküyor. Telefonun ucu gözüküyor fotoğraftan. Kimse ben seni düşünüyorum bahanesiyle, bu kadar müdahale edemez! Fotoğrafta nasıl duracağımı da insanlara mı soracağım! Kime ne? İstersem de görünmesini istemediğim bir şey saklarım! Bundan da kime ne? Kim veriyor bu hakkı ?"

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