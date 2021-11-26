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Armağan Çağlayan takipçisiyle atıştı! Verdiği yanıt olay oldu

26.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Popstar yarışma programıyla tanınan Armağan Çağlayan son yıllarda Youtube’da yaptığı programlarla gündemden düşmüyor. Armağan Çağlayan son olarak, kendisi için “çok kilo almışsınız” diyen takipisine verdiği yanıtla gündeme geldi.

Armağan Çağlayan takipçisiyle atıştı! Verdiği yanıt olay oldu

Armağan Çağlayan, son yıllarda Youtube’da hazırlayıp sunduğu programla gündeme geliyor. Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi. Instagram ve Twitter’ı aktif olarak kullanan Armağan Çağlayan verdiği yanıtla dikkat çekti.

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Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde. Çağlayan sosyal medyada da kilolarıyla ilgili yorum alıyor.

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Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar. Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' vb. şeklinde verdiği yanıtla bir kez daha şaşırttı.


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Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
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