Armağan Çağlayan takipçisiyle atıştı! Verdiği yanıt olay oldu

Armağan Çağlayan, son yıllarda Youtube’da hazırlayıp sunduğu programla gündeme geliyor. Sivri diliyle bilinen Armağan Çağlayan, dün paylaştığı bir fotoğrafının altına yapılan bir yoruma çok sinirlendi. Instagram ve Twitter’ı aktif olarak kullanan Armağan Çağlayan verdiği yanıtla dikkat çekti.

Yaptığı programlarla televizyonun en unutulmaz yarışma programlarına imza atan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, şimdilerde aldığı kilolarla gündemde. Çağlayan sosyal medyada da kilolarıyla ilgili yorum alıyor.

Çağlayan'a takipçileri, Nerede o Popstar'daki Armağan Çağlayan şeklinde ve çok kilo aldığına dair yorumlarda bulunuyorlar. Çağlayan ise takipçisine sert bir üslupla, 'Siz mi taşıyorsunuz eve giderken?' vb. şeklinde verdiği yanıtla bir kez daha şaşırttı.



