Army of the Dead (Ölüler Ordusu) filminden merakla beklenen ilk fragman geldi

Zack Snyder imzalı yeni zombi filmi Army of the Dead'den (Ölüler Ordusu) ilk fragman yayınlandı. 21 Mayıs tarihinde Netflix’te yayınlanacak olan film; bir zombi istilası sonrası karantina bölgesi olan Las Vegas'ta çılgın bir soygun planını uygulamaya çalışan bir grup paralı askerin hikâyesini anlatıyor.

ARMY OF THE DEAD HAKKINDA

2004 yılında ilk uzun metraj filmi olarak çektiği Ölülerin Şafağı (Dawn of the Dead)'ndan yıllar sonra zombi alt türüne dönüş yapan Zack Snyder'ın senaryosunu Shay Hatten ve Joby Harold ile birlikte kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Dave Bautista, Ella Purnell, Omari Hardwick, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Matthias Schweighöfer, Nora Arnezeder, Hiroyuki Sanada, Tig Notaro gibi isimler yer alıyor. Army of the Dead, 21 Mayıs'tan itibaren Netflix'te yayında olacak.