Arnavutluk'ta yapay zeka botu kabineye bakan olarak atandı

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Genel Başkanlığı’nı yaptığı Sosyalist Parti'nin Ulusal Meclis toplantısında, 11 Mayıs'taki genel seçimlerin ardından görev yapacak kabinesini duyurdu. Rama, yapay zeka botu ‘Diella'nın kabinede Kamu İhalelerinden Sorumlu Bakan olarak görev alacağını bildirdi.

KAMU İHALELERİNİ YÖNETECEK

Rama, Arnavutça'da ‘güneş’ anlamına gelen Diella'nın, hükümetin çeşitli projeler için özel şirketlerle sözleşme yaptığı tüm kamu ihalelerini yöneteceğini belirterek, “Diella, Arnavutluk'u kamu ihalelerinin yüzde 100 yolsuzluktan arınmış bir ülke haline getirmeye yardımcı olacak” ifadelerini kullandı.

Diella’nın, bu yılın başlarında ‘e-Arnavutluk’ platformunda yapay zeka destekli sanal asistan olarak vatandaşların ve işletmelerin devlet belgelerine ulaşmasına yardımcı olmak amacıyla geliştirildiği aktarıldı.