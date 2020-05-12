Arnold Schwarzenegger, rol almadığı tek Terminatör filmi Salvation’a ateş püskürdü

Christian Bale, Sam Worthington, Anton Yelchin, Bryce Dallas Howard ve Helena Bonham Carter gibi yıldız isimleri bir araya getiren 2009 yapımı Terminator Salvation, kült serinin yıldızı Arnold Schwarzenegger'in görünmediği tek Terminator filmiydi. Yönetmen koltuğunda McG olarak bilinen Joseph McGinty Nichol’un oturduğu dördüncü devam filmi, yıldızlarla dolu oyuncu kadrosuna rağmen hem eleştirmenler hem de izleyicilerden geçer not alamamıştı. Schwarzenegger, bir televizyon röportajı sırasında Terminator Salvation’dan nefret ettiğini ve filmde yer almadığı için büyük bir minnettarlık duyduğunu söyledi.

O dönem Kaliforniya Valisi olan ünlü aktör, yoğun iş temposu nedeniyle projede yer alamamıştı. İlk başlarda filmi ıskaladığı için kendisini çok üzgün hissettiğini dile getiren Schwarzenegger, Salvation’ı gördükten sonra bu konuda en ufak bir pişmanlığının dahi kalmadığını belirtti.

"BERBAT BİR FİLM"

"İçinde bulunduğum üç filmin de, kendi kişilikleri ve ilginç hikayeleri olduğunu düşünüyorum. Ta ki Terminator Salvation’a kadar. Her film kendine özgü bir stil oluşturdu, ancak serinin dördüncü filmi izleyicilere çok az şey sundu" diyen Schwarzenegger, filmi 'berbat' olarak nitelendirdi.



