Restoranlarda yemek yerken çoğu kişi menüdeki lezzetlere ve fiyatlara odaklanıyor. Ancak yiyeceklerin nasıl saklandığı, ne kadar taze olduğu ve hangi koşullarda servis edildiği de en az lezzet kadar önem taşıyor.

TikTok kullanıcısı Julia Besz, restoran sahibi bir arkadaşından öğrendiği bazı bilgileri sosyal medya hesabında paylaştı. 375 binden fazla görüntülenme alan videoda, dışarıda yemek yerken dikkat edilmesi gereken yiyecek ve içecekler sıralandı.

1. GÜNÜN ÖZEL YEMEKLERİNE DİKKAT!

Restoran sahibinin dikkat çektiği ilk seçenek, menülerde yer alan günün özel yemekleri oldu. Özellikle belirli bir mevsimlik malzemeye dayanmayan özel yemeklere karşı temkinli olunması gerektiğini savunan restoran sahibi, bazı işletmelerin ellerindeki malzemeleri tüketmek amacıyla bu tür seçenekler hazırlayabildiğini ileri sürdü.

Julia Besz'in aktardığına göre yoğun soslar ve garnitürler, kullanılan malzemelerin tazeliğini değerlendirmeyi zorlaştırabiliyor. Ancak bu durum, her restoranın günün özel yemeklerinde eski veya bozulmuş malzemeler kullandığı anlamına gelmiyor. Önemli olan malzemelerin tazeliği ve uygun koşullarda saklanması.

2. KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Listede dikkat çeken bir diğer yiyecek grubu ise kabuklu deniz ürünleri oldu. Restoran sahibi, özellikle deniz ürünlerinin günlük tedarik edilip edilmediğinin ve uygun sıcaklıkta saklanıp saklanmadığının önemli olduğunu belirtti. Midye, istiridye ve karides gibi ürünler, uygun koşullarda muhafaza edilmediklerinde gıda kaynaklı hastalıklara neden olabiliyor.

Bu nedenle deniz ürünleri sipariş ederken işletmenin hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmesi öneriliyor. Denize uzak bir bölgede bulunmak tek başına ürünün güvensiz olduğu anlamına gelmese de soğuk zincirin korunması büyük önem taşıyor.

3. AÇIK BÜFEDEKİ TAVUK YEMEKLERİ

Restoran sahibinin uyarıda bulunduğu bir diğer seçenek ise açık büfelerde servis edilen tavuk yemekleri. Özellikle uzun süre bekletilen ve uygun sıcaklıkta tutulmayan tavuk yemeklerinin bakteri üremesi açısından risk oluşturabileceği ifade edildi. Paylaşımda, yoğun müşteri ağırlayan işletmelerde her servis tepsisinin sıcaklığının yeterince sık kontrol edilmeyebileceği öne sürüldü.

Tavuk yemeklerinin güvenli şekilde hazırlanması, pişirilmesi ve servis boyunca uygun sıcaklıkta tutulması, gıda zehirlenmesi riskini azaltmak açısından önem taşıyor. Bu nedenle açık büfelerde yiyeceklerin ne kadar süredir beklediği ve nasıl muhafaza edildiği dikkate alınmalı.

4. İÇECEKLERDEKİ BUZLAR DA LİSTEDE

Restoran sahibinin açıklamalarında yalnızca yiyecekler değil, içeceklerde kullanılan buzlar da yer aldı. Özellikle buz makinelerinin düzenli temizlenmemesi durumunda hijyen sorunları oluşabileceğine dikkat çekildi. Yoğun çalışan işletmelerde buz makinelerinin bakımının ihmal edilebildiğini öne süren restoran sahibi, temiz olmayan ekipmanların içeceklerde mikrobiyolojik kirlenmeye yol açabileceğini belirtti. Ancak uygun koşullarda üretilen ve hijyenik şekilde saklanan buzların tüketilmesi tek başına bir sağlık riski oluşturmuyor.