Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı!

Honor’un yeni telefonu Magic9 Pro Max; 200 MP ana kamera, 200 MP periskop telefoto kamera ve 8.800 mAh bataryayla geldi. ARRI iş birliğiyle sunulan video özellikleri de modelin öne çıkan yanları arasında.

ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı!
Enes Çırtlık

Honor, Magic9 Pro Max modelini tanıttı. Telefon, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcinin yanı sıra iki adet 200 MP kameraya ve 8.800 mAh silikon karbon bataryaya sahip. Batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor.

İKİ 200 MP KAMERA, ARRI VİDEO ÖZELLİKLERİ

Magic9 Pro Max’in 200 MP ana kamerasında 1/1,28 inç sensör ve f/1.6 diyafram bulunuyor. Yine 200 MP çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera ise 1/1,4 inç sensörle 3,7 kat optik yakınlaştırma sunuyor. Üçüncü kamera, 50 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor.

ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı! 1

Ana ve telefoto kameralarda CIPA 8.0 seviyesinde görüntü sabitleme yer alıyor. Üç kamera da ARRI renk profillerinden ve sinematik video filtrelerinden yararlanabiliyor. Telefon ayrıca 10 bit renk derinliğinde ARRI LogC3 Curve kaydını ve ARRI Wide Gamut 3 renk alanını destekliyor.

Daha fazla yakınlaştırma isteyenler için 500 mm lens eklentisine sahip isteğe bağlı bir telekonvertör kiti de sunuluyor. SmallRig kamera kafesi ise tutma kolu, LED flaş ve mikrofon gibi aksesuarların takılmasına imkân veriyor.

ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı! 2

FİYATI NE KADAR?

Telefonda 6,8 inç LTPO OLED ekran, 1–120 Hz değişken yenileme hızı ve IP69K koruma bulunuyor. Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile gelen model, siyah, gümüş ve yeşil renklerde sunuluyor.

ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı! 3

Magic9 Pro Max’in Çin fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürüm için 6.499 yuandan başlıyor. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan sürümün fiyatı ise 8.499 yuan. Honor, telefonun uluslararası satışına ve fiyatına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: GSMArena

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polis eve baskın yaptı, fayansların altından milyonlar çıktı: Kovayla taşıdılarPolis eve baskın yaptı, fayansların altından milyonlar çıktı: Kovayla taşıdılar
iPhone 18 Pro Max'te GTA 5 çalıştırıldı: İşte sonuçlar!iPhone 18 Pro Max'te GTA 5 çalıştırıldı: İşte sonuçlar!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Honor ARRI
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

ABD'nin kritik üssünde alarm! Acil durum ilan edildi

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

AK Parti'nin WhatsApp grubunda 'Kaya' hareketliliği

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Galatasaray'da sürpriz ayrılık ihtimali: İlkay Gündoğan veda ediyor

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Mustafa Sandal'ın eşini ifşaladı! "O zamanın parasıyla 500 bin dolar..."

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Tasfiye edilen fonlarda yeni gelişme! SPK'dan 'ödeme' açıklaması

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

Fon soruşturmasında yeni gelişme! 42 kişinin mal varlığına tedbir kararı! Bazı kurumlara tedbirler kaldırıldı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.