ARRI iş birliğiyle geliştirildi: 8.800 mAh bataryalı Honor Magic9 Pro Max tanıtıldı!

Honor, Magic9 Pro Max modelini tanıttı. Telefon, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 işlemcinin yanı sıra iki adet 200 MP kameraya ve 8.800 mAh silikon karbon bataryaya sahip. Batarya, 100W kablolu ve 80W kablosuz şarjı destekliyor.

İKİ 200 MP KAMERA, ARRI VİDEO ÖZELLİKLERİ

Magic9 Pro Max’in 200 MP ana kamerasında 1/1,28 inç sensör ve f/1.6 diyafram bulunuyor. Yine 200 MP çözünürlüğündeki periskop telefoto kamera ise 1/1,4 inç sensörle 3,7 kat optik yakınlaştırma sunuyor. Üçüncü kamera, 50 MP ultra geniş açılı lensten oluşuyor.

Ana ve telefoto kameralarda CIPA 8.0 seviyesinde görüntü sabitleme yer alıyor. Üç kamera da ARRI renk profillerinden ve sinematik video filtrelerinden yararlanabiliyor. Telefon ayrıca 10 bit renk derinliğinde ARRI LogC3 Curve kaydını ve ARRI Wide Gamut 3 renk alanını destekliyor.

Daha fazla yakınlaştırma isteyenler için 500 mm lens eklentisine sahip isteğe bağlı bir telekonvertör kiti de sunuluyor. SmallRig kamera kafesi ise tutma kolu, LED flaş ve mikrofon gibi aksesuarların takılmasına imkân veriyor.

FİYATI NE KADAR?

Telefonda 6,8 inç LTPO OLED ekran, 1–120 Hz değişken yenileme hızı ve IP69K koruma bulunuyor. Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile gelen model, siyah, gümüş ve yeşil renklerde sunuluyor.

Magic9 Pro Max’in Çin fiyatı, 12 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürüm için 6.499 yuandan başlıyor. 16 GB RAM ve 1 TB depolama sunan sürümün fiyatı ise 8.499 yuan. Honor, telefonun uluslararası satışına ve fiyatına ilişkin henüz ayrıntı paylaşmadı.

Kaynak: GSMArena