iPhone 18 Pro Max'te GTA 5 çalıştırıldı: GTX 1650 seviyesine ulaştı!

GTA 5’in iPhone’da çalıştırılmasına yönelik yeni bir gösterim paylaşıldı. Vapor adlı X kullanıcısının denemesinde oyun, A20 Pro işlemcili iPhone 18 Pro Max üzerinde emülasyon yoluyla açıldı.

İŞTE IPHONE 18 PRO MAX'TE GTA 5'İN FPS DEĞERLERİ

Paylaşılan oyun içi testte çözünürlük 1080p olarak ayarlandı. Şehirde araç kullanılan bölümde ortalama 66 FPS, diğer sahnelerde ise ortalama 80 FPS görüldüğü aktarıldı. Testte yüksek doku ayarları, FXAA, 16x anizotropik filtreleme ve keskin gölgeler kullanılırken MSAA kapalı tutuldu.

Here's the full GTA V benchmark running in Vapor on an iPhone 18 Pro Max



City drive: 66 FPS average

Other scenes: 80 FPS average



• 1080p, DirectX 11

• High textures

• FXAA, 16x AF

• 75% population density

• 50% distance scaling

• Sharp shadows, MSAA off

• Everything else… pic.twitter.com/Dv8mEdEIod — Vapor (@play_vapor) September 27, 2026

Vapor, GTA 5'i çalıştırma sürecinin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ve giderilmesi gereken küçük sorunlar bulunduğunu belirtiyor.

GTX 1650 İLE AYNI KARE HIZINA ULAŞTI

Wccftech, bu sonucun benzer ayarlarda masaüstü ekran kartı GeForce GTX 1650 ile aynı kare hızına denk geldiğini ve A20 Pro'nun watt başına yüzde 1.180 daha yüksek performans sunduğunu öne sürüyor. Ancak paylaşılan test ayrıntılarında güç tüketimine ilişkin bir ölçüm yer almıyor.

Kaynak: Wccftech