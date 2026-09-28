Polis eve baskın yaptı, fayansların altından milyonlar çıktı: Kovayla taşıdılar

Napoli yakınlarındaki Caivano’da düzenlenen operasyonda, bir evde yapılan aramada dikkat çekici bir saklama yöntemi ortaya çıktı. Polis ekipleri, evin duvarları, zemini ve mobilyalarının çeşitli bölümlerine gizlenmiş yüklü miktarda nakit para buldu.

Selofana sarılarak desteler haline getirilen banknotların, evin farklı noktalarına düzenli şekilde yerleştirildiği belirlendi. Paraların bir kısmı zemin ve duvar fayanslarının altına, bir kısmı ise gardıroplarda oluşturulan gizli çekmecelere saklanmıştı.

PARALARI KOVALARLA TAŞIDILAR

Evdeki gizli bölmelerden çıkarılan milyonlarca euro, temizlik kovalarına doldurularak dışarı taşındı ve ardından zırhlı araca yerleştirildi. Aramada yalnızca nakit para bulunmadı. Yetkililer evde 11 Rolex saat, silahlar ve uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı belirtilen çeşitli malzemeler de ele geçirildiğini açıkladı.

Operasyon, Napoli mafyayla mücadele savcısı Nicola Gratteri'nin öncülüğünde aylardır devam eden soruşturmanın bir parçası olarak gerçekleştirildi.

Gratteri, cezaevindeki bazı organize suç örgütü üyelerinin yakınları tarafından içeri sokulan cep telefonlarının dinlendiğini söyledi. Operasyonun büyüklüğüne dikkat çeken Gratteri, “Operasyonun önemini göstermek açısından, yalnızca bir evde 3,2 milyon euro nakit para ve değerli saatler ele geçirdik” dedi.

İHBARCILARIN VERDİĞİ BİLGİLER DE KULLANILDI

Yetkililere göre soruşturmada, koruma karşılığında savcılara bilgi veren muhbirlerden elde edilen bilgiler de önemli rol oynadı. Gözaltına alınan 34 kişinin Angelino adlı organize suç yapılanmasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. Şüpheliler mafya tipi suç örgütüne üye olmak, uyuşturucu ticareti, haraç alma ve satmak amacıyla uyuşturucu bulundurmak gibi suçlamalarla karşı karşıya.

Soruşturma kapsamında örgütün çalışma yöntemlerinin de ortaya çıkarıldığı belirtildi. Savcı Gratteri, yapılanmanın uyuşturucu satışı ve haraç toplama gibi yasa dışı faaliyetleri vardiyalı çalışan kişiler aracılığıyla yürüttüğünü ve “girişimci” bir sistem kullandığını söyledi.

Yetkililer, ele geçirilen 3,2 milyon euronun organize suç mağdurlarını destekleyen ülkenin “Adalet Fonu”na aktarılacağını açıkladı.

Gratteri ise hükümetin telefon dinlemelerinin maliyetini azaltmaya yönelik yaklaşımına gönderme yaparak, bulunan paranın bir bölümünün yeni soruşturmaların finansmanına ayrılabileceğini esprili bir dille ifade etti. Sadece bu operasyonda ele geçirilen paranın Napoli'deki bir yıllık telefon dinleme masraflarını karşılayabileceğini söyledi.