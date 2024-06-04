Arşivden giyinme modasına uydu… Demet Özdemir 20 yıl önce tasarlanan elbiseyle geceye damga vurdu! Victoria Beckham detayı dikkatlerden kaçmadı

Özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve başarılı oyunculuğu ile son dönemin en dikkat çeken isimlerinden biri olan Demet Özdemir her haliyle olay oluyor.

Son olarak ELLE Style Awards 2024 ödül gecesinde boy gösteren Özdemir geceye katıldığı kıyafeti ile sosyal medyada gündem oldu. Dünya starlarının bir süredir “arşivden giyinme” modasına Demet Özdemir de uydu.

ELBİSESİ DİKKAT ÇEKTİ

Özdemir geceye, Yıldırım Mayruk tarafından 2000’li yıllarda Paris’ten getirilen özel perde malzemesiyle tamamı el işçiliği ile hazırlanan elbise ile katıldı.

Elbisenin daha öncesinde Victoria Beckham tarafından da giyildiği ortaya çıktı.

TAM NOT ALDI

Demet Özdemir'e sosyal medyada; 'Her hali olay', 'Demet çok güzel, ve elbiseyi çok güzel taşımış', 'Harika görünüyor' gibi yorumlar yapıldı.







