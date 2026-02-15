Mynet Trend

Artemis yıkılıyor! Berlin’deki ünlü Türk genelevinin yerine bakın ne geliyor

Berlin’de Hakkı ve Kenan Şimşek kardeşlere ait olduğu belirtilen ünlü genelev Artemis, yıkım kararıyla gündeme geldi. Türkiye’den Almanya’ya giden iş insanları ve politikacıların gizli kaçamak adresi olarak anılan binanın yerine yeni bir proje planlanıyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Türkiye’den Almanya’ya giden bazı iş insanları ve politikacıların uğrak noktalarından biri olarak anılan Berlin’deki ünlü genelev Artemis için yıkım kararı alındı. Hakkı ve Kenan Şimşek kardeşlere ait olduğu belirtilen bina, yeni bir projeye yer açmak için tamamen kaldırılacak.

Berlin’in en bilinen eğlence mekânlarından biri olan Artemis’in bulunduğu alana gökdelen inşa edilmesi planlanıyor. Uzun yıllardır faaliyet gösteren yapı, mimarisi ve konseptiyle dikkat çekiyordu. Binanın bir katında, inançlı müşterilere yönelik olarak içki servisi yapılmadığı da biliniyordu.

2016’DA VERGİ BASKINI YAPILMIŞTI

Artemis, 2016 yılında “vergi kaçırma” iddialarıyla polis baskınına uğramıştı. Ancak savcılık yürütülen soruşturma sonucunda iddiaları kanıtlayamamış ve dava süreci istenen şekilde sonuçlanmamıştı.

Yıkım kararının ardından gözler şimdi, Berlin’de yükselecek yeni projeye çevrildi.

