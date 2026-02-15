13 Bin 500 liralık çerez kavgası! Hesap gitti, dayak geldi

İstanbul’un Avcılar ilçesinde üç arkadaşın eğlenmek için gittiği mekânda çıkan hesap tartışması şiddetle sonuçlandı. 13 bin 500 liralık çerez adisyonuna itiraz eden gençlerden biri, darbedilerek hastanelik oldu.

13.500 LİRALIK ÇEREZ HESABINA İTİRAZ ETTİLER

İddiaya göre olay sabaha karşı yaşandı. Üç arkadaş, kendi aralarında anlaşarak bir mekâna gitti. Girişte kişi başı 4 bin 500 lira ücret ödendi. Bir süre sonra masaya söylenen çerez için 13 bin 500 liralık adisyon getirildi.

Hesaba itiraz eden gençler, işletme ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından hesap 1.900 liraya düşürüldü ve ödeme yapıldı.

“BENİ MASADA TEK BULDULAR”

Olayın ardından taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Show Haber’e konuşan genç, yaşadıklarını şöyle anlattı:

“Sabahın dördünde kendi aramızda bir mekâna gidelim diye anlaştık. Girişte 4 bin 500 lira fiyat verdiler, ödedik ve masamıza geçtik. Bir arkadaşım çerez söyledi. 13 bin 500 liralık adisyon geldi, itiraz ettik. 1.900 liraya düşürdüler, ödedik. Sonrasında masamızdan bir arkadaş garsona küfretti.

Bana silah kabzası, kask ve beyzbol sopasıyla saldırmaya başladılar. Arkadaşlarımın biri lavaboya, diğeri dışarı telefonla konuşmaya gitmişti. Beni masada tek buldular. Elmacık kemiğim ve burnum kırıldı. Gözümü açtığımda hastanedeydim.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.