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  4. "Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" demişti! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı

"Artık bıktım! Yeter ki benden uzak olsun" demişti! Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan barıştı

04.01.2024 07:28 | Son Güncelleme:
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Mehmet Ali Erbil, 26 yaşındaki Gülseren Ceylan ile aşk yaşamaya başlamasıyla magazin gündemini karıştırmıştı. Ayrılık kısa sürmüş karşılıklı olay açıklamalar gecikmemişti. Genç kadın son olarak "Bıktım artık" dese de Erbil ile yeniden buluştu.

Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki eski aşkı Gülseren Ceylan magazin gündeminden düşmüyor. Evlilik kararı almalarından kısa bir süre sonra ayrılan ikili birbirleri hakkında olay açıklamalarda bulunmuştu.

"Benim için bu olay sonsuza kadar kapanmıştır. Siz bana artık onunla ilgili hiçbir şey söylemezseniz sevinirim. Çünkü ben artık bıktım, hayatıma devam etmek istiyorum" diyen genç kadın geri adım attı.

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Yaklaşık 2 ay süren ayrılığın ardından şovmen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan yeniden bir araya geldi. Erbil genç aşkıyla pozlarını paylaşmaktan da geri durmadı.

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