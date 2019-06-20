Artık filmlerdeki o sahnelerden önce uyarı gelecek!

Film izledikçe ölüm sahnelerine alışmamız kaçınılmaz oluyor. Ama kimimizin dayanamadığı bazı ölüm sahneleri var ki gözyaşları sel olabiliyor. Hangi sahneler mi? Tabii ki masum kedi ve köpeklerin öldüğü sahnelerden bahsediyoruz… Eğer siz de; sizi ağlatmayacak, bu tarz sahneler içermeyen bir film arıyorsanız bu internet sitesi yardımınıza koşmaya hazır.

Muhtemelen çoğunuz, filmlerdeki üzücü sahnelerle başa çıkabileceğiniz düşünüyorsunuz. Ne de olsa hiçbiri gerçek değil!

Ama biliyoruz ki, bizim gibi sizin de dayanamadığınız bazı üzücü sahneler var: Masum hayvanların ölümleri…

Aslında pek çok insan eğer ki o filmde bir hayvan ölüyorsa söz konusu filmi izlemeyi reddediyor.

Neyse ki yardımınıza koşacak bir internet sitesi mevcut. Bu site; filmlerin sonunu değiştiremese bile, eğer ki bir hayvan ölecekse bunu size önceden söyleyebilir. Does The Dog Die, adının hakkını vererek, eğer ki bir filmde ya da kitapta bir hayvan ölüyorsa bunu size önceden söylüyor.

Oluşturdukları veritabanı; film, TV şovu, kitap, video oyunu ve çizgi roman da dahil olmak üzere 11 tür medyayı kapsıyor. Böylece üzücü sahnelerden uzak korunaklı yaşamınızı her alanda devam ettirebiliyorsunuz.