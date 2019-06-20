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Artık filmlerdeki o sahnelerden önce uyarı gelecek!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 20.06.2019 10:46 | Son Güncelleme

Artık masum kedi ve köpeklerin ölüm sahnelerine üzülmeye son! Bu site sayesinde daha o filmi izlemeden, içerisinde masum hayvanların öldüğü bir ölüm sahnesi barındırıyor mu öğrenebilirsiniz.

Artık filmlerdeki o sahnelerden önce uyarı gelecek!

Film izledikçe ölüm sahnelerine alışmamız kaçınılmaz oluyor. Ama kimimizin dayanamadığı bazı ölüm sahneleri var ki gözyaşları sel olabiliyor. Hangi sahneler mi? Tabii ki masum kedi ve köpeklerin öldüğü sahnelerden bahsediyoruz… Eğer siz de; sizi ağlatmayacak, bu tarz sahneler içermeyen bir film arıyorsanız bu internet sitesi yardımınıza koşmaya hazır.

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Muhtemelen çoğunuz, filmlerdeki üzücü sahnelerle başa çıkabileceğiniz düşünüyorsunuz. Ne de olsa hiçbiri gerçek değil!

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Ama biliyoruz ki, bizim gibi sizin de dayanamadığınız bazı üzücü sahneler var: Masum hayvanların ölümleri…

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Aslında pek çok insan eğer ki o filmde bir hayvan ölüyorsa söz konusu filmi izlemeyi reddediyor.

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Neyse ki yardımınıza koşacak bir internet sitesi mevcut. Bu site; filmlerin sonunu değiştiremese bile, eğer ki bir hayvan ölecekse bunu size önceden söyleyebilir. Does The Dog Die, adının hakkını vererek, eğer ki bir filmde ya da kitapta bir hayvan ölüyorsa bunu size önceden söylüyor.

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Oluşturdukları veritabanı; film, TV şovu, kitap, video oyunu ve çizgi roman da dahil olmak üzere 11 tür medyayı kapsıyor. Böylece üzücü sahnelerden uzak korunaklı yaşamınızı her alanda devam ettirebiliyorsunuz.

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İnternet sitesinin kategorileri arasında sadece köpek ve kedi ölümleri yok! Atlar da dahil olmak üzere birçok hayvan ölümüne dair kategori mevcut. Aynı zamanda kan ya da kusmuk görmek istemeyenler için de kategoriler var!

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Ek olarak bu site sizi; aile içi şiddet, yeme bozuklukları, çocuk istismarı, cinsel saldırı, uyuşturucu kullanımı, bağımlılık ve hatta nefret söylemi konusunda bile uyarabilir.

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