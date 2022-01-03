Artık kurabiyeleri ocakta da pişirebilirsiniz: Fırınsız kurabiye pişirme tarifi

Kurabiyeyi tanımlamak istersek un, yağ, yumurta, şeker, fındık, fıstık vb. malzemelerle yaptığımız bir hamur çeşidi diyebiliriz. Kurabiyeleri kendi damak zevkimize göre tatlı ya da tuzlu olarak yapıp tüketebiliriz. Genellikle kurabiyeyi pişirmenin en standart yolu, hamurun ideal kıvama ulaşınca şekil verilerek fırına atılıp pişirilmesidir diyebiliriz. Öğrenci evindeyseniz, fırın kullanmıyorsanız ya da fırınınız bozuksa üzeri kapaklı bir tava ile kurabiyelerinizi kolayca pişirebileceğiniz basit bir tarif sizleri bekliyor. Gelin bu tarifi hep birlikte öğrenelim.

FIRINSIZ KURABİYE PİŞİRME TARİFİ

MALZEMELER

120 gram tereyağı ya da margarin

160 gram toz şeker ya da esmer şeker

1 adet yumurta

1,5 su bardağı un

Yarım çay bardağı damla çikolata

1 paket toz vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

HAZIRLANIŞI

Öncelikle erittiğiniz yağı ve şekeri karıştırma kasesine alarak kremamsı bir kıvama gelene dek mikserle çırpın.

Yumurtayı ekleyip 2 dakika daha çırpın.

Tuzu, kabartma tozunu ve vanilyayı ilave ettikten sonra unu da yavaş yavaş ekleyip spatula ile karıştırın.

Elinizle hamuru toparlayın.

Hamurunuz kulak memesi kıvamına geldikten sonra damla çikolataları ekleyin.

Karışımın her yerine damla çikolatalar eşit gelecek şekilde karıştırın.

Hamuru 1 saat buzdolabında dinlendirmeye bırakın.

Hamur dinlendikten sonra küçük parçalar koparın.

Elinizle yuvarlayarak ya da kurabiye kalıplarıyla şekil verin.

Tavanızı ocağa alarak ısıtın.

İçine iki kat pişirme kağıdı yerleştirerek kurabiyelerinizi dizin.

Tavayı en kısık ocağa alın.

Kurabiyelerin üzerlerine de pişirme kağıdı serip tavanın kapağını kapatın.

Kurabiyelerinizi kontrollü bir şekilde takip ederek 20-25 dakika pişirin.

Altı kızarmış ve üstü hafifçe çatlamışsa pişmiş demektir.

Altını kapattıktan sonra kapağı kapalı olacak şekilde 5 dakika daha bekletin.

Yılbaşı akşamında ya da özel günlerde yapıp sunabileceğiniz dekoratif kurabiyeleriniz servise hazır!



