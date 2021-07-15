"Artık kurtuldum" demişti! Şarkıcı Şimal'den korkutan haber!

Bir süredir meme kanseri ile mücadele eden şarkıcı Şimal, sosyal medya hesabından kanser olduğunu duyurmuş ve kemoterapiye başladığını söylemişti.

Sevenlerinin desteğiyle zor günleri atlatan Şimal, kitlelerden kurtulmuştu. İki hafta önce sosyal medya hesabından güzel haberi duyuran ünlü şarkıcı gözyaşları içinde kafasındaki peruğu çıkartıp “artık kurtuldum” demişti.

Şimal yaptığı açıklamada, "O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek" ifadelerini kullanmıştı.

HASTANELİK OLDU

Snob Magazin'in haberine göre; Bodrum ve Çeşme'de bugün ve yarın iki ayrı konser vermesi beklenen sanatçının aniden değerlerinin düşmesi üzerine müdahale edildi. Menajeri Esat Kaba, hastane doktorlarının Şimal'in sağlık durumunun stabil olduğunu ve bir süre dinlenmesi gerektiğini söylediğinin altını çizdi.

Sosyal medya hesabından da uzun bir süre sonra bu kadar yol yaptığını ve bedeninin hala yorgun olduğunu söyleyen Şimal, dinlenmesi gerektiğini dile getirdi. Şarkıcı, Instagram'ın hikaye bölümünden yaptığı son paylaşımında ise Panik olmayın ne olur. İyiyim, daha da iyi olacağım" ifadelerini kullandı.



