YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Artık yemek yaparken yağ sıçramayacak! Sıçrama sorununa çare bulundu...

Artık yemek yaparken yağ sıçramayacak! Sıçrama sorununa çare bulundu...

Göksi Beköz Göksi Beköz
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Sevilerek tüketilen kızartmaların fazla kalorili olduklarını kabul ediyoruz. Ama kabul ettiğimiz başka bir durum daha varsa o da inanılmaz lezzetli olduklarıdır. Patatesinden köftesine, köftesinden hamuruna… Yağda kızaran bu lezzete asla doyum olmuyor. Bir de kızartma yaparken yağın patlaması ve sıçraması olmasa… Neyse ki bunun için bir sırrımız var.

Artık yemek yaparken yağ sıçramayacak! Sıçrama sorununa çare bulundu...

Kızartmaları ne kadar çok sevsek de kızartma yaparken o yağın sıçraması bizi oldukça bezdirir. Elimiz yanar, yüzümüze yağ sıçrar… Hatta bazen öyle bir duruma geliriz ki kızartma yapmaktan vazgeçeriz. Bu sorunla karşılaşmayı en aza indirmek istiyorsanız bize kulak verin. İşte sizlere keyifle kızartma yapmanızı sağlatacak ve sıçrayan yağdan kurtaracak öneriler…

NASIL BİR TAVA?

Kızartma yapmak için yağınızı tavaya koydunuz. Peki, nasıl bir tavaya koydunuz? İşte elinize ve yüzünüze sıçrayan o yağın patlamaması için ilk püf noktamız burada başlıyor. Yağı çok ince tabanlı ve derinliği olmayan bir tavaya koyarsanız yağ çok çabuk ısınır ve yağ bu noktada patlayarak sıçramaya başlar.

Bu nedenle kızartma yaparken tavanız kalın tabanlı, yanıkları olmayan ve hafifi bir derinliğe sahip bir tava olmalıdır. Kızartma yapacağınız tavanız kapaklı ise buharlaşmadan dolayı su biriken kapağınızdaki yağ da sıçramaya neden olur. Kapaklı bir tava kullanacaksanız kapakla tava arasına bir gazete kağıdı sıkıştırın ya da kapağın üzerinde biriken suyu sık sık akıtarak kurutun. Kızartmayı çevirmek için kullandığınız maşa gibi mutfak malzemeleri de kuru olmalıdır.

KURULUK ÖNEMLİ

Kızartma yapmak için kullanacağınız sebze, et, tavuk gibi gıdalar, yağın içine atarken ıslak olmamalıdır. Malzemelerinizi kızartmaya hazır bir hale getirdikten sonra üzerindeki nemi gidermek için kağıt havlu ya da mutfak havlusu ile kuruladıktan sonra tavanın içine atın.

YAĞI AZ MI, ÇOK MU?

Eğer bu soru kafanızı kurcalıyorsa biz size yardımcı olalım. Kızartma yapmak için tavaya koyduğunuz yağ oranı kesinlikle çok az olmamalıdır. Kullanacağınız yağ tam ölçüsünde ve çok fazla kızmamış, yanmamış olmalıdır. Yağ kızgın bir seviyeye geldiği zaman içerisine kızartmak istediğiniz gıdaları yavaşça koymalısınız. Koyduğunuz malzemeler çok soğuk olmayan oda sıcaklığında olan malzemeler olmalıdır. Bu püf nokta yağ sıçraması dışında malzemelerin kızarırken yağ çekmesini de önler. Yağ kızdığı zaman içine bir tutam tuz atmanız da alınacak önemlerden birisidir. Eğer tuz atmayı unutursanız tavanın içine bir lokma ekmek içi atarak yağın emilmesini sağlayabilir ve sıçramaları engelleyebilirsiniz.

TEK SEFERLİK YAĞ

Daha önce kızartma yaptığınız yağ ile tekrar kızartma yaptığınızda, yağın içinde birtakım kırıntılar kaldığı zaman sıçramaya neden olur. Ayrıca hem sağlık açısından hem yağ sıçraması sorunundan kaçmak için yağı bir kere kullanmalı ve kalan yağı bekletmeden atmanız gerekir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesindeBursa'da sel felaketi! Ölü sayısı yükseliyor, Bakan Soylu afet bölgesinde
Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...
Tereyağlı un helvası: Mis gibi kokusu yeter...Tereyağlı un helvası: Mis gibi kokusu yeter...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tam ölçülü aradığınız tepside elmalı turta tarifi

Tam ölçülü aradığınız tepside elmalı turta tarifi

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

Karpuz Çekirdeklerini Sakın Atmayın ve Haşlayın Sonuç Sizi Çok Şaşırtacak!

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu yöntemlerle tavalar ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Limon, karbonat...

Bu yöntemlerle tavalar ilk günkü parlaklığına kavuşuyor! Limon, karbonat...

Yiyeceklerin uzun süre taze kalması için yapmanız gerekenler çok kolay! Patates yanına elma...

Yiyeceklerin uzun süre taze kalması için yapmanız gerekenler çok kolay! Patates yanına elma...

Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Satın aldığınız yumurtalar bayat olabilir! Anlamak için bunlara dikkat edin...

Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Bu pratik yöntemlerle fırın temizliği çok kolay! Tuz, portakal yağı…

Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...

Kıyır kıyır kurabiye yapmanın o püf noktasını açıkladı! Yağ seçimi...

Bu yöntemle patatesler çıtır çıtır oluyor! Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz...

Bu yöntemle patatesler çıtır çıtır oluyor! Bir daha dışarıda yemeyeceksiniz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.