Artık yemek yaparken yağ sıçramayacak! Sıçrama sorununa çare bulundu...

Kızartmaları ne kadar çok sevsek de kızartma yaparken o yağın sıçraması bizi oldukça bezdirir. Elimiz yanar, yüzümüze yağ sıçrar… Hatta bazen öyle bir duruma geliriz ki kızartma yapmaktan vazgeçeriz. Bu sorunla karşılaşmayı en aza indirmek istiyorsanız bize kulak verin. İşte sizlere keyifle kızartma yapmanızı sağlatacak ve sıçrayan yağdan kurtaracak öneriler…
NASIL BİR TAVA?
Kızartma yapmak için yağınızı tavaya koydunuz. Peki, nasıl bir tavaya koydunuz? İşte elinize ve yüzünüze sıçrayan o yağın patlamaması için ilk püf noktamız burada başlıyor. Yağı çok ince tabanlı ve derinliği olmayan bir tavaya koyarsanız yağ çok çabuk ısınır ve yağ bu noktada patlayarak sıçramaya başlar.
Bu nedenle kızartma yaparken tavanız kalın tabanlı, yanıkları olmayan ve hafifi bir derinliğe sahip bir tava olmalıdır. Kızartma yapacağınız tavanız kapaklı ise buharlaşmadan dolayı su biriken kapağınızdaki yağ da sıçramaya neden olur. Kapaklı bir tava kullanacaksanız kapakla tava arasına bir gazete kağıdı sıkıştırın ya da kapağın üzerinde biriken suyu sık sık akıtarak kurutun. Kızartmayı çevirmek için kullandığınız maşa gibi mutfak malzemeleri de kuru olmalıdır.
KURULUK ÖNEMLİ
Kızartma yapmak için kullanacağınız sebze, et, tavuk gibi gıdalar, yağın içine atarken ıslak olmamalıdır. Malzemelerinizi kızartmaya hazır bir hale getirdikten sonra üzerindeki nemi gidermek için kağıt havlu ya da mutfak havlusu ile kuruladıktan sonra tavanın içine atın.
YAĞI AZ MI, ÇOK MU?
Eğer bu soru kafanızı kurcalıyorsa biz size yardımcı olalım. Kızartma yapmak için tavaya koyduğunuz yağ oranı kesinlikle çok az olmamalıdır. Kullanacağınız yağ tam ölçüsünde ve çok fazla kızmamış, yanmamış olmalıdır. Yağ kızgın bir seviyeye geldiği zaman içerisine kızartmak istediğiniz gıdaları yavaşça koymalısınız. Koyduğunuz malzemeler çok soğuk olmayan oda sıcaklığında olan malzemeler olmalıdır. Bu püf nokta yağ sıçraması dışında malzemelerin kızarırken yağ çekmesini de önler. Yağ kızdığı zaman içine bir tutam tuz atmanız da alınacak önemlerden birisidir. Eğer tuz atmayı unutursanız tavanın içine bir lokma ekmek içi atarak yağın emilmesini sağlayabilir ve sıçramaları engelleyebilirsiniz.
TEK SEFERLİK YAĞ
Daha önce kızartma yaptığınız yağ ile tekrar kızartma yaptığınızda, yağın içinde birtakım kırıntılar kaldığı zaman sıçramaya neden olur. Ayrıca hem sağlık açısından hem yağ sıçraması sorunundan kaçmak için yağı bir kere kullanmalı ve kalan yağı bekletmeden atmanız gerekir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum