Artık yemek yaparken yağ sıçramayacak! Sıçrama sorununa çare bulundu...

Kızartmaları ne kadar çok sevsek de kızartma yaparken o yağın sıçraması bizi oldukça bezdirir. Elimiz yanar, yüzümüze yağ sıçrar… Hatta bazen öyle bir duruma geliriz ki kızartma yapmaktan vazgeçeriz. Bu sorunla karşılaşmayı en aza indirmek istiyorsanız bize kulak verin. İşte sizlere keyifle kızartma yapmanızı sağlatacak ve sıçrayan yağdan kurtaracak öneriler…

NASIL BİR TAVA?

Kızartma yapmak için yağınızı tavaya koydunuz. Peki, nasıl bir tavaya koydunuz? İşte elinize ve yüzünüze sıçrayan o yağın patlamaması için ilk püf noktamız burada başlıyor. Yağı çok ince tabanlı ve derinliği olmayan bir tavaya koyarsanız yağ çok çabuk ısınır ve yağ bu noktada patlayarak sıçramaya başlar.

Bu nedenle kızartma yaparken tavanız kalın tabanlı, yanıkları olmayan ve hafifi bir derinliğe sahip bir tava olmalıdır. Kızartma yapacağınız tavanız kapaklı ise buharlaşmadan dolayı su biriken kapağınızdaki yağ da sıçramaya neden olur. Kapaklı bir tava kullanacaksanız kapakla tava arasına bir gazete kağıdı sıkıştırın ya da kapağın üzerinde biriken suyu sık sık akıtarak kurutun. Kızartmayı çevirmek için kullandığınız maşa gibi mutfak malzemeleri de kuru olmalıdır.