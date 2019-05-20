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Arto'dan Sertab Erener'e şok suçlama!

MAGAZİN HABERLERİ  | 20.05.2019 15:18 | Son Güncelleme

Arto, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, kapsamında Miami'de konser veren Sertab Erener'e adeta ateş püskürdü.

Arto'dan Sertab Erener'e şok suçlama!

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı, kapsamında Miami'de konser veren Sertab Erener'i dinlemeye giden Arto, konser sonrası Sertab Erener'i yaylım ateşine tuttu. Instagram hesabından paylaşım yapan Arto, uzun bir yazı kaleme aldı. Erener'i, konseri boyunca Atatürk'ü doğru düzgün anmamakla suçlayan Arto, ünlü şarkıcı için 'Terbiyesiz ve hadsiz' ifadelerini kullandı.

Arto'nun Sertab Erener'e yönelik sözlerinin tamamı şu şekilde: "Terbiyesiz ve hadsiz! Sertab Erener sahnede. Miami'ye 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için getirtilen Sertab adındaki kadın 50 dakikalık programında bir kere bile ne 10. Yıl Marşı gibi insanları, Türkiye, bayrak ve vatan sevgisiyle kucaklaştıracak bir marş veya 'Memleketim' gibi bir şarkı okumamıştır. Atatürk'ü doğru düzgün anmamıştır!!! Bu kadını ve sanatçı müsveddesini, ben ve oradaki hemen hemen herkes şiddetle kınadı, tepki gösterdi. Böyle sanatçıları, böyle anlamlı ve duygulu organizasyonlara, ülke duygularına sahip olmayan "insanları" getirmenizi rica ediyorum. Tam bir terbiyesizlik ve bence bu kadın için utanç verici, rezil bir Sertab Erener geccesiydi. Allah'tan yan sahnede Ozan Doğulu 10. Yıl Marşı ile programına başladı ve insanlar gururlandı. Biz Atatürk'ü, gençliğimizi ve ülkemizi seviyoruz!"

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sertab erener arto

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
yahu bunlar zaten adam olsa Miami de işi ne
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