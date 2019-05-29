Artvin doğa turizminin merkezi oluyor

Karadeniz’in en doğu ucu Artvin’in turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kent yönetiminden ticari hayatına yön verenlere, halkından turizmden ekmek yiyenlerine kadar herkes Artvin’i turizmde vitrine çıkarmak istiyor.

Bu çabayı gösterenlerden biri olan Atabarı Turizm’in sahibi Erhan Gazihan, TUYED heyetini ağırlayarak onlara kenti tanıttı. Artvin’in doğal güzellikleri, yeşili, şelalesi, gölleri, yaylaları, dünyaca ünlü kanyonuyla Türkiye’de görülmesi gereken en bakir yer olduğunu belirten Gazihan şu bilgileri verdi: “Kafkasör yaylamızda boğa güreşleri festivalini yılda iki kez yapıyoruz. Festivali dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce kişi katılıyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı Kafkasör yaylamızda 9 ayrı parsel turizm bölgesi ilan edildi. Bu parsellere yaklaşık bin 400 yataklı tesisler yapılacak.”

Şavşat ilçesinde de ev pansiyonculuğunun geliştiğine dikkat çeken Gazihan, “Burada da 3 ve 4 yıldızlı tesisler yapılıyor. Şavşat ve Borçka’daki Karagöllerimiz görülmeye değer doğa harikası yerlerdir. Hatila Milli Parkı içindeki cam seyir terasından sonra, şimdi de Ardanuç ilçemizdeki Cehennem Deresi kanyonunun iki yakası arasında da bir cam seyir terası projesi var. İlimizin sahip olduğu turistik değerleri dikkate aldığımızda, herkesin Artvin’e gelmek için birçok sebebi olduğunu görüyoruz” dedi.