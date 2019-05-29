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Artvin doğa turizminin merkezi oluyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 29.05.2019 14:38 | Son Güncelleme

Turizm Yazarları Derneği (TUYED) heyetine Artvin’i tanıtan Atabarı Turizm’in sahibi Erhan Gazihan, kentin turizm merkezi ilan edilen bölgelerinde yeni konaklama tesislerinin devreye gireceğini söyledi. Gazihan, “Artvin, doğal güzellikleri, yeşili, şelalesi, gölleri, yaylaları, dünyaca ünlü kanyonu ile ziyaretçilere birçok neden sunuyor” dedi.

Artvin doğa turizminin merkezi oluyor

Karadeniz’in en doğu ucu Artvin’in turizm potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Kent yönetiminden ticari hayatına yön verenlere, halkından turizmden ekmek yiyenlerine kadar herkes Artvin’i turizmde vitrine çıkarmak istiyor.

Bu çabayı gösterenlerden biri olan Atabarı Turizm’in sahibi Erhan Gazihan, TUYED heyetini ağırlayarak onlara kenti tanıttı. Artvin’in doğal güzellikleri, yeşili, şelalesi, gölleri, yaylaları, dünyaca ünlü kanyonuyla Türkiye’de görülmesi gereken en bakir yer olduğunu belirten Gazihan şu bilgileri verdi: “Kafkasör yaylamızda boğa güreşleri festivalini yılda iki kez yapıyoruz. Festivali dünyanın çeşitli yerlerinden binlerce kişi katılıyor. Boğa güreşlerinin yapıldığı Kafkasör yaylamızda 9 ayrı parsel turizm bölgesi ilan edildi. Bu parsellere yaklaşık bin 400 yataklı tesisler yapılacak.”

Şavşat ilçesinde de ev pansiyonculuğunun geliştiğine dikkat çeken Gazihan, “Burada da 3 ve 4 yıldızlı tesisler yapılıyor. Şavşat ve Borçka’daki Karagöllerimiz görülmeye değer doğa harikası yerlerdir. Hatila Milli Parkı içindeki cam seyir terasından sonra, şimdi de Ardanuç ilçemizdeki Cehennem Deresi kanyonunun iki yakası arasında da bir cam seyir terası projesi var. İlimizin sahip olduğu turistik değerleri dikkate aldığımızda, herkesin Artvin’e gelmek için birçok sebebi olduğunu görüyoruz” dedi.

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Kenti doğa turizminin merkezi haline getirecek projeleri olduğunu belirten Artvin Sanayi Ticaret Odası Başkanı Seçkin Kurt, “Türkiye’nin en zengin tabiat varlıklarına sahibiz. Bu varlıklara zarar vermeden, çevre dostu turizm hareketi Artvin’den başlayacak” dedi. Kafkasör yaylasında, doğaya uyumlu tesisleri çok ortaklı yatırım modeliyle hayata geçireceklerini hatırlatan Kurt, “Mimari planı özenle hazırlanacak. Çok katlı olmayacak, butik turizme hizmet edecek otelimizde çevre dostu malzemeler kullanılacak. Bölgemizdeki geliştireceğimiz turizmin doğaya zarar vermeden, sürdürülebilir olmasını sağlamaya yönelik tüm paydaşları tek çatı altında birleştirecek çalışmamızı yakında kamuoyuna açıklayacağız” diye konuştu.

Hopa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Akyürek ise Laz böreğine coğrafi işaret alıp bunu tescil ettiklerini, hamsili ekmek için de benzer girişimde bulunacaklarını ve bölgeye özgü ürünleri her ortamda tanıtacaklarını söyledi.

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YAPMADAN DÖNMEYİN

En büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe’yi, Camili-Maçahel’i, Kafkasör Yaylasını, Karagölleri, Hatila Milli Parkı içindeki cam seyir terasını, Bilbilan ve Arsiyan yaylalarını görmeden; Zipline’ı denemeden, Laz böreği, kaygana, kara lahana sarması, soğan aşı, puçuko, yatık döner, hinkal ve zurbiyet'i tatmadan Artvin’den dönmeyin!

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Anahtar Kelimeler:
Artvin Tatil Seyahat

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