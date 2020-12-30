Arzu Sabancı müstakbel gelini Nazlı Kayı'yla düşman çatlattı

Arzu Sabancı, müstakbel gelini Nazlı Kayı'yla yeni yıl için verdiği poza, kısa sürede yüzlerce yorum yağdı. Yılbaşı ağacının önünde çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Sabancı, "Nazlı'cım tüm dileklerin gerçek olduğu, sağlıklı mutlu çok güzel yılların olsun. Bizde hep yanında olalım inşallah" yazarak, nazar boncuğu gibi birçok emoji kullandı.



İş insanına kısa sürede binlerce yorum gelirken, mesaj yağmuruna da tutuldu. Sanat ve cemiyet dünyasının tanınmış simalarından da yorum alan Sabancı'ya, "Gelin-kaynana düşman çatlatıyor" yorumu yapıldı.



