Arzu Yanardağ’ın kızı Alara Maya büyüdü, kocaman oldu! Güzelliğiyle kendine hayran bıraktı

Bir döneme adını yazdıran güzel oyuncu Arzu Yanardağ, yıllara meydan okuyan güzelliğiyle sık sık gündem oluyor. Geçtiğimiz aylarda bir süredir birliktelik yaşadığı boksör sevgilisi Uğurcan Yanardağ'dan evlilik teklifi alan Arzu Yanardağ son olarak 'Hayatımız Roman' filminde rol aldı.

Arzu Yanardağ 2006 yılında, reklamcı Ali Serter ile evlendi. Evlendiğinde 4.5 aylık hamile olan Yanardağ kızına Alara Maya adını verdi. Kızının doğumundan 3 ay sonra boşanma kararı aldı. "Bana değil dergilerdeki Arzu Yanardağ'a aşık olmuş" dediği eşinden anlaşmalı olarak boşandı.

Arzu Yanardağ'ın Ali Serter ile evliliğinden olan kızı Alara Maya Serter büyüdü ve genç kız oldu. Şimdilerde 17 yaşında olan Alara Maya güzelliğiyle kendine hayran bıraktı.

Arzu Yanardağ’ın kızı Alara Maya'yı görenler; 'Aynı annesi', 'Annesinin kopyası', 'Annesi gibi', 'Çok benziyorlar' gibi yorumlar yaptılar.

Arzu Yanardağ 31 Ağustos 1977 tarihinde tiyatrocu Ferruh Yanardağ ve hemşire Nejla Yanardağ çiftinin ikinci kızı olarak İstanbul’da doğdu.

Lise eğitimini Bakırköy Kız Meslek Lisesinde tamamladı. 17 yaşlarındayken bir mankenlik ajansına katıldıktan sonra podyum mankeni oldu.

MSM Actor Studio'da oyunculuk eğitimi aldı. 1996'da yönetmenliğini Kaya Ererez’in yaptığı Unutabilsem adlı dizinin başrolünü Emrah ile paylaşarak oyunculuğa başladı.

Tatil Aşkları, Hayat Bağları, Eylül, Rüzgâr, Umut Adası ve Gurbet Yolcuları gibi birçok dizide, ayrıca filmlerde ve müzik kliplerinde yer aldı. 2014 yılında Umutsuz Ev Kadınları dizisinde Cansu karakterini canlandırdı.

Daha sonra, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanan günlük dizi Yaralı Kuşlar ve son olarak 2020-2021 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan Türkan Hanım'ın Konağı adlı dizide yer aldı.

2006 yılında Ali Serter ile evlendi, 28 Mayıs 2006 tarihinde Alara Serter adında bir kız çocuğu oldu. Çift 2008 yılında boşandı.





