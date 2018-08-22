Arzu Yanardağ tatilini köyde geçiriyor

Oyuncu Arzu Yanardağ, bayram tatilini Bolu'nun Koçumlar Köyü'nde geçiriyor.

Ocakta ekmek ve yemek pişiren Yanardağ, "Köy hayatını çok seviyorum" dedi. Köy tatilinden fotoğraflar paylaşan ünlü oyuncu, 'Çocukluğumdaki gibi bir bayram yaşamamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Koçumlar yaylası bizi misler gibi kucakladı, sardı, öptü, kokladı. Durmadan yedirdi, yan gelip yatırdı. Köy hayatının tüm güzelliklerini ve zorluklarını yaşattı. Güzel köylülerin misafirperverliğini, kavurmasını, baklavasını tattırdı. Tüm güzel gönüllerin bayramını kutlarım' notunu yazdı.





