MAGAZİN

Arzu Yanardağ yeni aşkını paylaştı

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.02.2019 11:43 | Son Güncelleme

Oyuncu Arzu Yanardağ, tekstilci Gabi Abut'tan ayrılıp, gönlünü Olgu adlı bir dövmeciye kaptırdı. Yanardağ yeni sevgilisiyle paylaşım yapıp aşkını duyurmayı da ihmal etmedi

Arzu Yanardağ yeni aşkını paylaştı

İki yıl önce tekstilci Gabi Abut’la aşk yaşamaya başlayan Arzu Yanardağ’dan önceki gün sürpriz bir paylaşım geldi.

Oyuncu, yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Arzu Yanardağ, Olgu adlı yeni aşkıyla fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

Yanardağ, genç aşkıyla paylaşımına şair Turgut Uyar’ın ‘Göğe Bakma Durağı’ şiirini yazıp romantikliğini konuşturdu.

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ALARA ADINDA BİR KIZI VAR

90’lı yıllara damga vuran Arzu Yanardağ adını Mustafa Altıoklar ile yaşadığı aşkla duyurmuş, çift olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

Arzu Yanardağ, 2008 yılında Serhat Türkkan ile nikah masasına oturmuş ancak yine aradığı mutluluğu bulamayarak evliliğini bitirmişti. Arzu Yanardağ’ın Alara adında bir de kızı var…

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