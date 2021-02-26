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Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

26.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Arzum Onan'ın bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Ünlüler dünyasının örnek çiftlerinden olan oyuncu Mehmet Aslantuğ ile model ve oyuncu Arzum Onan'ın, mutlu evliliği herkese örnek oluyor. Evliliklerinde 23 yılı deviren ünlü ikili, sosyal medyada zaman zaman yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak Arzum Onan, Instagram hesabından sadece bacağını paylaşınca sosyal medya karıştı. İşte o fotoğraf ve Arzum Onan'ın tepkisi...

1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan, oyuncu Mehmet Aslantuğ ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. 23 yılı deviren ünlü çift, her hareketiyle takdir gören nadir ünlüler arasında yer alıyor.

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PAYLAŞIMINA ELEŞTİRİ YAĞDI!

Paylaşımlarıyla her zaman beğeni kazanan 47 yaşındaki Arzum Onan, bu kez hayranlarını şaşırtan bir kareyi sayfasına yükledi. Sosyal medyada hesabından sadece bacaklarının fotoğrafını yayınlayan Onan, hayranlarından çok sayıda olumsuz yoruma maruz kaldı.

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'AHMET HAKAN SİZİ SIKICI BULDUĞUNU AÇIKLADI DİYE...'

Arzum Onan'ın takipçileri, "Bu tip şeylere ihtiyacınız yok", "Lütfen saygınlığınızı kaybetmeyin" ve "Ahmet Hakan'ın sizi sıkıcı bulduğunu açıklamasından sonra bu paylaşım çok manidar" yorumlarında bulundu.

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Gelen yorumlar sonrası canı sıkılan Onan, fotoğrafını yoruma kapattı.


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Anahtar Kelimeler:
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ne günlere kaldık,bir tarafta utana sıkıla askıda ekmek var mı diyen vatandaş diğer tarafta keyfinden bacak show yapan insanlar.
Sosyal medya bazılarının gereksiz yere hayranlık duyduğu kişilerin aslında ne kadar boş beleş insanlar olduğunu ortaya seriyor .
Ayrıca bacaklarda varis var,bunun çözümü de var, lazerle 5 dakikada yapıyorlar..:)

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