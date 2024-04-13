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  4. RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi! 'Siz halkı...'

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi! 'Siz halkı...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.04.2024 10:55
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Son dönemde sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Armağan Çağlayan YouTube üzerinden yaptığı programıyla da adından söz ettiriyor. Çağlayan, 196Sekiz’den Dinle kanalına RTÜK üyesi İlhan Taşçı'yı konuk etti. Taşçı Kızıl Goncalar ve Müge Anlı açıklamalarıyla sosyal medyayı salladı.

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı Armağan Çağlayan'a konuk oldu! Önce Kızıl Goncalar'ı anlattı sonra Müge Anlı'ya tepki gösterdi! 'Siz halkı...'

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, Armağan Çağlayan'ın 196Sekiz’den Dinle kanalına konuk oldu. RTÜK'ün uyguladığı cezalar hakkında açıklamalar yapan İlhan Taşçı Kızıl Goncalar ve Müge Anlı hakkındaki görüşleriyle sosyal medyayı salladı.

Çağlayan, Taşçı'ya RTÜK yasaklarını sordu. Her kararınız oldukça tartışmalı, diyen Çağlayan'a Taşçı "Çünkü aslında siz halkı cezalandırıyoruz." dedi.

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Armağan Çağlayan yakın zamanda Now TV'nin sevilen dizisi Kızıl Goncalar için "Halbuki dizi ilerledikçe anladık ki laik bir aile eleştirisi var. Neden yasak getirildi?" diye sordu.

'SEKÜLER KESİM...'

Taşçı ise; "O dosya gelip de ilk ceza çoğunluk tarafından verildiğinde ben müzakere sırasında eğer bu diziden rahatsız olacak bir kesim varsa seküler kesim daha çok rahatsız olur. Çünkü iki bölümden bile onu hissediyorsunuz. Fakat orada şöyle ilginç bir bilgi vereyim size ilk başta RTÜK harekete geçmedi.

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Fakat sosyal medyada troll hesaplar ve tarikatların devreye girmesiyle durum değişti. Yaklaşık 15 bin şikayet geldi o diziyle ilgili yüzde 90'ı aynı yerden aynı merkezden yönetiliyor' dedi.

'DİZİ İZLEMEYEN İNSANLAR BİLE...'

Yayıncıların verilen cezalara üzüldüğünü ancak rahatsız olmadığını dile getiren İlhan Taşçı 'Para kaybediyorlar ama 10 bin izlenecekken 110 bin izlenmeye başlıyor reytingleri bambaşka bir yere gidiyor. Dizi izlemeyen insanlar bile RTÜK bu cezayı verdikten sonra neymiş bu dizi diye oraya yöneliyor' diye konuştu.

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MÜGE ANLI'YA SERT ÇIKTI

Dizilerin ardından kadın programlarına değinen Çağlayan "Kadın programlarına neden hiçbir şey olmuyor? diye sorunca İlhan Taşçı Müge Anlı örneği verdi. Taşçı; ''Somut bir örnek vereyim size. Bir sunucu hanımefendi dedi ki 'kendisinin şiddete başvuracağını bunun için fırsat kolladığını' söylüyor. Ben bunun kurul gündemine getirilmesi gerektiğini söyledim ancak getirilmedi.

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Taşçı sözlerine şöyle devam etti; 'Ayrıca o yayıncının ilk çıkışı da değil bu. Pandemi döneminde de doktorların dövülmesi gerektiğini savunmuştu. Gerekçesi de şuydu hastanenin önüne aracıyla gitmiş ve doktorların kendi migren iğnesini aracında yapmadığı için. Ben buna çok tepki göstermiştim ama hiçbir şey olmadı.'

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı'nın bu açıklamaları kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Armağan Çağlayan Müge Anlı Kızıl Goncalar sosyal medya
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