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Arzum Onan oğlu ve kendisine çok benzetilen müstakbel geliniyle poz verdi

06.08.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Aslantuğ ile boşanarak herkesi şaşırtan ve boşanmaya el ele giden Arzum Onan sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Arzum Onan son olarak oğlu Can Aslantuğ ve onun sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ile poz verdi. Müstakbel gelini görenler bakın ne dedi.

Arzum Onan ve Mehmet Aslantuğ çifti son günlerde boşanma davalarıyla gündemdeydi. Tek celsede boşanan ve açıklamalarıyla dikkat çeken ikilinin gözlerden uzak büyüttükleri bir oğulları var.

Can Aslantuğ da anne-babası gibi özel hayatını gözlerden uzak tutuyor. Can Aslantuğ sosyal medyada ise zaman zaman sevgilisiyle pozlarını paylaşıyor.

Babasına benzerliği ve yakışıklılığı ile dikkat çeken Can Aslantuğ son olarak sevgilisi Lal Gümüşçüoğlu ve annesiyle poz verdi.

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"SADE VE DOĞAL"

Arzum Onan ve oğlunun pozlarına sosyal medyada yorum yağdı. Can'a "Kız arkadaşın annene benziyor" yorumları kadar Lal'i Can Aslantuğ'a da benzetenler oldu.

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Arzum Onan daha önce oğlunun sevgilisinin kendisine benzetilmesine dair "Biz ve yakın çevremiz pek benzetmiyoruz ama sade ve doğal ben de öyleydim onun yaşlarında" demişti.


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