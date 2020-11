As bayrakları: XANTARES, Esports Awards 2020 'Yılın Espor Hareketi' ödünü kazandı

XANTARES ismi birçok kişiye yabancı olabilir. Ancak XANTARES, tam adıyla İsmail 'XANTARES' Dörtkardeş, espor alanında ülkemizi yurt dışında temsil ediyor. Alman BIG takımının formasını giyen XANTARES, şimdi ise Esports Awards 2020'de ülkemizi gururlandırdı.

Esports Awards 2020'de tüm ödüller sahiplerini buldu. 'Yılın En İyi Yayıncısı', 'Yılın En İyi Espor Oyunu', 'Yılın En İyi Donanım Sağlayıcısı' ve 'Yılın En İyi Oyun Hareketi' gibi birçok dalda ödüllerin verildiği etkinlikte, 'Yılın En İyi Oyun Hareketi' ödülünün kazananı XANTARES oldu.

XANTARES'e ödülü 2020'nin henüz başlarında düzenlenen DreamHack turnuvasındaki 1v3 performansı getirdi. Son roundda Renegades takımına karşı 3 skor alan İsmailcan 'XANTARES' Dörtkardeş, böylece o anlarla ödüle ulaştı. Ünlü CS:GO oyuncusu Twitter'dan yaptığı paylaşımla ise teşekkür etti.

Thanks for support everyone!

Oylarınız sayenizde seçildim çok teşekkür ederim hepinize. <3 https://t.co/Wr3Gb7183E